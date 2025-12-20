Poruka Bad Blue Boysa gradonačelniku Tomaševiću: 'I kaj ćemo sad?'

Dinamo je pobjedom protiv Lokomotive s 2:0 osigurao naslov jesenskog prvaka, no subotnja večer na Maksimiru pamtit će se puno više po događajima na tribinama nego po samom terenu. Uporna zagrebačka magla i niska temperatura nisu spriječile više od šest tisuća navijača da dođu na gradski derbi kojim su se plavi oprostili od domaće publike za ovu godinu. Golove za pobjedu zabili su Fran Topić i Dion Drena Beljo, no ono što se dogodilo na samom kraju utakmice potpuno je zasjenilo sportski dio priče i pretvorilo ga u političku arenu.

A večer je počela uistinu veličanstveno. Sjeverna tribina, ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta, dočekala je igrače impresivnom koreografijom. Preko cijele tribine razvijen je lik kralja Tomislava, prvog hrvatskog kralja, uz latinski natpis "In principio erat regnum", što u prijevodu znači "u početku bijaše kraljevstvo". Time su najvatreniji Dinamovi navijači, Bad Blue Boysi, obilježili 1100. godišnjicu njegove krunidbe. Činilo se kako će večer završiti u tonu povijesnog ponosa i proslave važne pobjede, no uslijedio je nagli zaokret.

Sportska predstava prerasla je u političku provokaciju kada je pred sam kraj dvoboja na sjevernoj tribini osvanuo prvi transparent. Na njemu je stajao kontroverzni pozdrav "Za dom spremni". Nedugo zatim, podignut je i drugi, koji je sadržavao izravnu poruku upućenu prvom čovjeku grada Zagreba. "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", pisalo je na transparentu, čime je poslano pitanje koje nije ostavilo nimalo prostora za dvojbu kome je namijenjeno i na što se točno odnosi.

Kontekst ove poruke potpuno je jasan i predstavlja izravan odgovor Bad Blue Boysa na nedavne izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Naime, Tomašević je najavio da neće dozvoliti koncerte Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima, poput Arene Zagreb, ukoliko se na njima bude koristio sporni pozdrav. Čini se da su navijači Dinama ovom provokacijom odlučili nedvosmisleno stati na stranu pjevača, prkoseći gradonačelnikovu stavu i otvarajući novo poglavlje u sukobu koji je već danima punio medijske stupce. Poruka s Maksimira stigla je glasno i jasno, a sada je na potezu gradska vlast.