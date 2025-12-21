'Odblokirajte Izbornika!': Kampanja na društvenim mrežama okupila masu ljudi, javio se i Dinamo

Kad ne znaš što bi na Facebooku - klikni na "Izbornika"! Popularna satirična stranica koju prati više od 40 tisuća korisnika, javno se požalila da joj je onemogućen pristup službenom profilu riječkog kluba. Iako iz Rijeke nije stiglo nikakvo pojašnjenje o razlozima blokade, objava je brzo postala viralna i pokrenula svojevrsnu online kampanju.

Ubrzo je zaživjela i neslužbena kampanja pod nazivom "Odblokirajte izbornika!" uz oznaku #odblokzaizbornika, u sklopu koje su brojni nogometni zaljubljenici i navijači počeli masovno slati poruke na službenu Facebook stranicu HNK Rijeke. Svi oni s istim zahtjevom, da se popularnoj stranici, poznatoj po duhovitim i često provokativnim objavama na račun hrvatskog nogometa i njegovih aktera, ukine izrečena "disciplinska mjera" i omogući daljnje praćenje aktivnosti kluba s Rujevice.

Priliku za poentiranje na društvenim mrežama nije propustio ni zagrebački Dinamo. Vodeća momčad SuperSport HNL-a oglasila se na društvenim mrežama, iskoristivši situaciju za ironičnu poruku. "Zahvaljujemo Izborniče, kojeg nikada nećemo blokirati, na lijepim riječima. Ovim putem apeliramo i na naše kolege iz NK Rijeka da u ovo vrijeme praštanja i darivanja odblokiraju Izbornika, slikovito", poručili su iz Dinama.

Foto: screenshot Facebook

Ovo inače nije prvi put da objave "Izbornika" zasmetaju nekome iz svijeta hrvatskog sporta. Stranica je poznata po tome da ne štedi nikoga, a na meti njihovih satiričnih objava često se nađu poznati sportaši, dužnosnici i klubovi. Među onima koji su ranije blokirali stranicu ističe se, primjerice, sportski komentator Viki Ivanović, što administratori stranice često ističu u svojim objavama.