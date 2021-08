Odbojkašice poručuju: Nadamo se dolasku naših navijača, to bi bio vjetar u leđa

Nakon tri uvodne pobjede u skupini C na Europskom prvenstvu u Zadru, hrvatsku žensku odbojkašku reprezentaciju u utorak i srijedu očekuju još dvoboji protiv Mađarske i Italije za što bolju poziciju uoči odlaska u Beograd na susret osmine finala.

Izbornik Daniele Santarelli naglasio je važnost utakmice protiv Mađarske jer pobjeda u njemu donosi osiguranje jednog od prva dva mjesta u skupini i nominalno slabijeg protivnika u osmini finala.

"Meč protiv Mađarske jako nam je važan. Priželjkujemo pobjedu. Poštujemo ekipu i znamo kako je njihova razina igre jako dobra. Važno nam je uzeti pobjedu jer se želimo plasirati na najbolju poziciju u skupini. Već smo u osmini finala, ali to nam još nije dovoljno. Meč s favoriziranom Italijom bit će jako težak, stoga želimo doći do sigurnog drugog mjesta što bismo ostvarili ukoliko sutra nadjačamo Mađarsku. Svjesni smo jačine igre ekipa koje nam tek dolaze. Jučerašnja pobjeda nam je bila od velikog značaja te smo sigurniji u našu mogućnost što boljeg prolaska", rekao je Santarelli.

"Po renkingu očekuju nas dvije dosta jake ekipe u naredna dva dana, stoga već lagano postoji mali pritisak. Pripremamo se jednako za svaku utakmicu što uključuje gledanje videa i pripremanje taktike te se nadamo da ćemo se što bolje pokazati na terenu", istaknula je Martina Šamadan te se osvrnula na prazne zadarske tribine i atmosferu u dvorani:

"Dodatan vjetar u leđa, pogotovo u ovoj fazi natjecanja, bio bi svakako dolazak naših navijača i publike. Do sada smo dale sve od sebe da nas to ne obeshrabri pa ćemo tako činiti i dalje".

Srednja blokerica Beta Dumančić otkrila je:

"S reprezentacijom Mađarske već smo igrale u prvom dijelu ljeta u Zlatnoj europskoj ligi. Tada su bile oslabljene te smo ih pobijedile. No, novi mađarski trener jako je dobro posložio trenutnu ekipu. Igraju malo bržu igru nego li ekipe s kojima smo se do sada susrele na EuroVolley 2021. Mislim da se možemo dobro pripremiti i da ćemo biti spremne. Puno ljepši doživljaj bio bi igrati pred punom dvoranom, no kroz cijelu sezonu smo već navikle na natjecanja bez publike".