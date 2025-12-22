Sjajni Samuel Kolega borit će se za postolje u slalomu: Sjajno je odradio nastup u Alta Badiji

Samuel Kolega je na odličnom šestom mjestu nakon prve vožnje slaloma za Svjetski kup u talijanskoj Alti Badiji, a za vodećim Francuzom Clementom Noelom zaostaje 60 stotinki. Nažalost, preostala trojica hrvatskih predstavnika neće biti u borbi za bodove. Filip Zubčić je sa zaostatkom od 2.49 sekundi imao 47. vrijeme prve vožnje, dok je Istok Rodeš bio stotinku sporiji te je osvojio 48. mjesto. Najmlađi član hrvatske reprezentacije u Svjetskom kupu 23-godišnji Tvrtko Ljutić je nakon solidnog prvog i drugog prolaznog vremena, na prijelazu u položeniji dio staze pregazio kolac i morao odustati.

Posljednji koji se plasirao u drugu vožnju, Austrijanac Joshua Sturm, za vodećim Noelom je zaostao 1.77 sekundi.

Francuz je za svladavanje 68 vrata u prvoj vožnji na Gran Risi trebao 53.30 sekundi. Devet stotinki od njega sporiji je bio drugoplasirani Norvežanin Atle Lie McGrath, a treći je u prvoj vožnji bio Švicarac Loic Meillard sa zaostatkom od 26 stotinki. Među najbržom petoricom bili su još Austrijanac Fabio Gstrein (+0.36) i Norvežanin Timon Haugan (+0.51).

U odnosu na skijaše koji su bili brži od njega, Samuel Kolega je najviše izgubio do prvog prolaznog vremena, ali je uspio nadoknaditi dio zaostatka odličnim skijanjem u položenijem donjem dijelu staze, u kojem je od zadnjeg prolaznog vremena do cilja bio najbrži.

Unutar jedne sekunde zaostatka za vodećim nalaze se trinaestorica skijaša. Druga vožnja je na rasporedu od 13.30 sati.