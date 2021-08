Božidar Senčar

Bio je prvi Hrvat u Bayernu, a igrao je i za Dinamo, Partizan i Hajduk

Božidar Senčar je, prema nekim izvorima, bio jedini nogometaš koji je nastupao za čak tri kluba velike četvorke: za Dinamo od 1946. do 1948. te 1951. i 1952., zatim za Partizan od 1948. do 1951. te za Hajduk od 1952. do 1954.