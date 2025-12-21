Naši Portali
SKIJANJE

Sofia Goggia pobjednica superveleslaloma u Val d'Isereu

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
21.12.2025.
u 13:21

U ukupnom poretku prva je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 558 bodova, druga je Robinson s 484 boda, a treća Goggia s 372 boda

Talijanska skijašica Sofia Goggia pobjednica je superveleslaloma kojeg su skijašice u nedjelju vozile za Svjetski kup u Val d'Isereu.

Goggia je do prve pobjede ove sezone stigla s vremenom 1:20.24, drugo je mjesto zauzela Novozelanđanka Alice Robinson sa 15 stotinki sporijim vremenom (1:20.39), a trća je bila 41-godišnja Amerikanka Lindsey Vonn s 36 stotinki zaostatka za pobjednicom (1:20.60).

U poretku skijašica u superveleslalomu vodi Robinson sa 180 bodova, druga je Goggia s 20 bodova manje, a treća Vonn sa 110 bodova. U ukupnom poretku prva je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 558 bodova, druga je Robinson s 484 boda, a treća Goggia s 372 boda.
Ključne riječi
Sofia Goggia Val d'Isère Skijanje

