Ostali sportovi

Lana Božić prva na međunarodnom turniru Evaga u Čehima

Autor
Damir Mrvec
22.12.2025.
u 11:20

Vrlo požrtvovna i uporna jahačica Lana Božić, članica KK Batida, već se šest godina aktivno natječe, a 2021.  pobijedila je na prvenstvu Hrvatske za kadete i ostvarila je plasman u finale Croatia kupa...

Vrlo požrtvovna i uporna jahačica Lana Božić, članica KK Batida, već se šest godina aktivno natječe, a 2021.  pobijedila je na prvenstvu Hrvatske za kadete i ostvarila je plasman u finale Croatia kupa, Imala je i niz pobjeda i plasmana na natjecanjima koje ostvaruje u kontinuitetu, sa svojim grlima - Zara i Ocean. 

Lana je bila uspješna ovog vikenda na međunarodnom turniru Evaga u Čehima. Pobijedila je u utakmici  visine prepona 120 metara, u jakoj konkurenciji hrvatskih i slovenskih jahača.

Potpuno je posvećena treniranju. U tehničkom dijelu joj pomaže Eduard Petrović, dizajner svjetske razine postavljala parkura, glavni trener je Ognjen Preost, osoba koja brine za kompletan infrastrukturni razvoj , treniranje i nastupe.

Batida je klub koji organizira najveći broj natjecanja te ih je u zadnjih sedam godina organizirao preko 60. Klub ima svoj dresurni i preponski zimski kup.

Prema planu natjecanja  u 2026. organizirat će turnire 10. siječnja, 15. veljače, 4. i 5. travnja, 30. i 31. svibnja, te 29. i 30. kolovoza. Klub će organizirati i državno prvenstvo svih kategorija u preponskom jahanju, od 24.do 27. rujna.

Nakon Thomsonova koncerta hipodrom je obnovljen i u jako dobrom je stanju. Pohvale za to idu na adresu Denisa Gugića, voditelja Hipodroma,  koji je dugogodišnji preponski prvak, reprezentativac, izbornik i alkarski slavodobitnik. Godinama radi na hipodromu i bit će velika potpora za organizaciju budućih natjecanja u 2026 godini. 

