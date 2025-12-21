Naši Portali
SUTRA ĆE NASTUPITI U SLALOMU

Zubčić se javio nakon kiksa u Alta Badiji: Ne znam, sve mi je bilo čudno. Upao sam u krizu...'

Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
21.12.2025.
u 15:30

Nema predaje, idemo dalje. Mogu otići u sobu i plakati, ali to nema smisla, idemo dalje. Sutra je druga disciplina, nema veze s veleslalomom tako da trebam zaboraviti na današnju trku - rekao je Filip Zubčić

Hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji se u nedjelju nije uspio plasirati u drugu vožnju veleslaloma kojeg su skijaši za Svjetski kup vozili u Alta Badiji, svjestan je da je upao u krizu rezultata, ali ističe kako se ne predaje jer sutra ga već čeka nova utrka.

"Na žalost nisam se uspio plasirati u drugu vožnju. Iskreno ne znam, jako mi je to sve čudno bilo, upao sam u neku krizu rezultata. Na treninzima se skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno i probati se pripremiti za slalom sutra koliko mogu", kazao je Zubčić koji je u Copper Mountainu bio treći da bi nakon toga u Beaver Creeku također ostao bez druge vožnje a onda bio tek 24. u Val d’Isereu.

"Nema predaje, idemo dalje. Mogu otići u sobu i plakati, ali to nema smisla, idemo dalje. Sutra je druga disciplina, nema veze s veleslalomom tako da trebam zaboraviti na današnju trku i pripremiti se za sutra, sve analizirati i vidjeti kaj treba bolje napraviti", dodao je Zubčić.
Ključne riječi
Alta Badia Skijanje Filip Zubčić

