LEGENDARNI HRVAT

Kostelić otvorio dušu o životnoj kalvariji: Mnogi su se pitali hoće li Janica moći ikada hodati!

Zagreb: Otvorenje centra za izokinetiku i sportsku medicinu Kaliper
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.12.2025.
u 10:34

Ivica se sjetio teških trenutaka kad su rehabilitaciju odradili u francuskom Serre-Chevalieru koji im je ipak ostao u lijepom sjećanju

Legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić osvojio je u svojoj bogatoj karijeri čak četiri srebrne olimpijske medalje, kristalne globuse u slalomu 2002. i 2011. i Veliki kristalni globus 2011. godine. Kroz karijeru je doživio mnoštvo teških ozljeda, a u najnovijoj objavi na Facebooku osvrnuo se na tešku ozljedu koju su on i njegova sestra Janica Kostelić doživjeli 2000. godine te povratak u Francusku gdje će sa svojom djecom pogledati još jednom film u kojem su njegova sestra i on glavni akteri. 

Ivica se sjetio teških trenutaka kad su rehabilitaciju odradili u francuskom Serre-Chevalieru koji im je ipak ostao u lijepom sjećanju. Tu je stigao na poziv Luca Alphanda i zadržao se gotovo mjesec dana gdje je u obližnjoj bolnici i skijalištu odrađivao rehabilitaciju ozlijeđenog koljena.

- Serre Chevalier ima posebno mjesto u sjećanju obitelji Kostelić. Janica je ovdje u prosincu 1999. osvojila svoj prvi slalom Svjetskog kupa. Sa samo 17 godina impresivno je debitirala s prednošću od 1,78 sekundi, najavljujući tako još mnogo budućih podviga. Nažalost, samo dva tjedna kasnije, teško se ozlijedila u strašnom padu na Svjetskom kupu u spustu u Sankt Moritzu i podvrgnuta je potpunoj rekonstrukciji koljena u Baselu. Strgala je 4 od 5 ligamenata koljena i oba meniskusa. Mnogi su postavljali pitanje hoće li ikada više moći normalno hodati - započeo je Ivica. 

- Ja sam se ozlijedio na superveleslalomu Svjetskog kupa u Beaver Creeku u studenom 1999. i podvrgnut sam se dvijema operacijama koljena u Vailu. Tako smo i ja i moja sestra istovremeno ozlijeđeni. To su bila teška vremena za obitelj. U travnju 2000., nekoliko mjeseci nakon početka rehabilitacije, došli smo u Serre Chevalier na poziv legendarnog i domaćeg heroja Luca Alphanda. Dolina je bila zelena, a planine još uvijek bijele; ostali smo gotovo mjesec dana. Ujutro smo skijali na stazama, a poslijepodne smo išli na terapiju u bolnicu "Rhône Azur", gdje smo pod budnim okom dr. Gerarda Gaioa radili vježbe za ozlijeđena koljena. Ovaj posjet nam je ostao lijepa uspomena - napisao je Kostelić.

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti
Ključne riječi
Hrvatska Skijanje Janica Kostelić Ivica Kostelić

