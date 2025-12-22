Neviđena drama Đokovića: 'Imao sam sepsu u krvi, davali su jedan posto šanse da ću preživjeti!'

Ponajbolji tenisač u povijesti Novak Đoković doživio je puno različitih iskušenja u igračkoj karijeri, ali vrlo teških stvari je za Đokovića bilo i u njegovu privatnom životu. Jedna od takvih dogodila se u obiteljskoj drami, a u središtu kalvarije se našao Novakov otac Srđan. Dok je bio gost u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića, Đoković je također pričao o obiteljskoj drami, povezanoj s financijama. 'Otac je otišao kod poznatih zelenaša, kriminalaca, s obzirom na to da nije bilo druge opcije. Oni su tada jedini davali novac', prisjetio se Nole.

- Novak nije bio upućen do svoje 17. godine s kakvim se problemima susrećemo oko financiranja njegove teniske karijere. Tada je saznao da su svi lokali koje smo imali ustvari iznajmljeni, kao i stanovi u kojima smo živjeli. Bili su to veliki stresovi - rekao je jednom prilikom Srđan Đoković kao gost emisije ‘Preživjeli’ na K1 televiziji.

- Godinama nisam spavao, pa se to odrazilo na moje i na zdravlje moje supruge. Dijana je prije jedno 12 godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, a ja prije devet. Sve je to bio nekakav uvjet da bi Novak postao kakav je danas - ispričao je Đoković stariji te otkrio kako mu nisu dali velike šanse za preživjeti.

- Imao sam sepsu u krvi, vodu u plućima, gnojne apscese i dvije bakterije. Liječnici su mi mjesec dana davali jedan posto šanse da ću preživjeti. Da me nisu prebacili u Muenchen, teško da bih preživio s obzirom na to da nije bilo uvjeta za preživljavanje kod nas - prisjetio se Đokovićev otac, po zanimanju bivši instruktor skijanja.