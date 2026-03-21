Novi kiks Juventusa: Stara Dama remizirala sa Sassouolom

Nogometaši Juventusa napravili su još jedan kiks u svojoj borbi za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone odigravši samo 1-1 na svom terenu protiv Sassuola u susretu 30. kola talijanskog prvenstva.

Bolji ulazak u dvoboj Juventus je okrunio vodećim golom Yildiza (14), ali Sassuolo je poravnao početkom nastavka preko Pinamontija (52).

Pred kraj dvoboja Juventus je dobio i kazneni udarac nakon navodnog igranja rukom Idzesa, ali vratar Murić je obranio pokušaj Locatellija u 87. minuti.

Peti Juventus sada ima 54 boda, kao i četvrti Como, ali Como će u nedjelju igrati protiv predzadnje Pise, dok je Sassuolo 10. sa 39 bodova.

Vodi Inter sa 68 bodova, slijede Milan sa 63 i Napoli sa 62.