Ispovijesti iz svlačionice: igrači na tabletama, klubovi šute – mračna strana elitnog nogometa

Iza blještavila reflektora i milijunskih ugovora krije se priča o boli, pritisku i – tabletama. Sve više bivših nogometaša iz Premier lige javno progovara o praksi koja je godinama bila svojevrsna “javna tajna” – igranju pod utjecajem jakih lijekova protiv bolova. Ono što se nekad šaptalo po svlačionicama, danas sve glasnije izlazi na površinu.

Nekadašnji veznjak Danny Murphy među prvima je otvoreno priznao da je redovito uzimao injekcije i analgetike kako bi mogao igrati unatoč ozljedama. Njegova ispovijest nije izoliran slučaj – naprotiv, ona otkriva obrazac ponašanja koji je godinama bio normaliziran u vrhunskom nogometu.

– Igrao si jer si morao. Nitko te nije izravno prisiljavao, ali znao si što se od tebe očekuje – poručio je Murphy.

I upravo tu leži srž problema. Nema pištolja na čelu, nema izravne naredbe – ali postoji sustav, postoji kultura i postoji pritisak koji ne ostavlja puno prostora za izbor. U svijetu u kojem jedna utakmica može odlučiti sezonu, a jedan izostanak promijeniti karijeru, bol postaje nešto što se ne priznaje – nego potiskuje.

Za razliku od klasičnog dopinga, ovdje se ne radi o zabranjenim supstancama. Riječ je o snažnim analgeticima i protuupalnim lijekovima koji su formalno dopušteni, ali njihova učestala i nekontrolirana upotreba otvara ozbiljna etička i zdravstvena pitanja. Drugim riječima – sve je “po pravilima”, ali daleko od bezopasnog.

Bivši igrači tvrde da je praksa bila gotovo rutinska. Tableta prije utakmice. Injekcija za derbi. Još jedna doza kad je najvažnije. Sve kako bi tijelo izdržalo nemilosrdan ritam modernog nogometa.

Jedan anonimni igrač za britanske medije sažeo je to brutalno jednostavno:

– Dobiješ nešto i ne pitaš. Samo želiš igrati.

I tu dolazimo do druge strane medalje – one koja ne stane u televizijski prijenos. Problem, kako upozoravaju stručnjaci, nije samo u trenutnom učinku, već u dugoročnim posljedicama. Oštećenja jetre i bubrega, kronične boli, pa čak i ovisnost – sve su to cijene koje se plaćaju kasnije, kada reflektori odavno utihnu.

Organizacija FIFPRO već godinama upozorava na preopterećenost igrača i zdravstvene posljedice koje ona nosi. No raspored je sve gušći, ulozi sve veći, a vrijeme za oporavak sve kraće. U takvom okruženju “igrati kroz bol” više nije iznimka – to je standard.

A standardi u modernom nogometu diktirani su novcem.

U svijetu u kojem klubovi ulažu stotine milijuna eura, ozljeda ključnog igrača nije samo sportski problem – to je financijski rizik. Upravo zato mnogi vjeruju da se problem sustavno gura pod tepih. Jer dok god rezultat dolazi, pitanja se ne postavljaju.

Igrači su, tvrde kritičari, često svedeni na resurs. Na broj. Na tijelo koje mora biti dostupno.

– Nije to bila izravna naredba, ali osjećaj je bio jasan: ako možeš igrati, igraj – kaže jedan bivši nogometaš.

I tu priča postaje neugodna. Jer više nije riječ samo o sportu, nego o granicama izdržljivosti i o tome gdje prestaje natjecanje, a počinje eksploatacija.

Iako se o ovoj temi sve više govori, konkretni koraci i dalje izostaju. Nogometne institucije zasad ne pokazuju spremnost za ozbiljnije reguliranje upotrebe lijekova protiv bolova. Sve ostaje u sivoj zoni – dovoljno legalno da prođe, dovoljno problematično da izaziva nelagodu.

U međuvremenu, sve više bivših igrača odlučuje progovoriti, razbijajući dugogodišnju šutnju. Jer kada karijera završi, a posljedice ostanu, istina više nema razloga skrivati se.

I zato, sljedeći put kada vidimo igrača kako “stisne zube” i odigra utakmicu pod ozljedom, možda vrijedi postaviti pitanje – po koju cijenu?

Jer iza svakog spektakularnog gola, svake pobjede i svake pune tribine često stoji i nevidljiva borba. Ona protiv vlastitog tijela.

A pitanje koje ostaje visjeti u zraku sve je glasnije:

koliko daleko nogomet smije ići – i po koju cijenu?