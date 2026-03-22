Nakon košarkaške "Rodzilla" ulazi i u Kuću slavnih u profesionalnom hrvanju

Nedavni susret s filmskim redateljem Dominikom Sedlarom podsjetio nas je na najvećeg NBA vagabunda Dennisa Rodmana. Naime, upravo zahvaljujući sinu Jakova Sedlara, Rodman je 2003. gostovao u Hrvatskoj koji je boravak kulminirao njegovim gostovanjem u nekonvencionalnoj i otkačenoj emisiji Željka Malnara "Noćna mora".

No, ovo nije priča o tome kako je Rodman partijao po Zagrebu, naročito u predsjedničkom apartmanu hotela Sheraton (jer neke tadašnje njegove partijanerice danas su supruge i majke), već o novom pomalo bizarnom događanju u njegovu životu.

A riječ je o tome da će šesterostruko najbolji skakač NBA lige biti primljen u Kuću slavnih World Wrestling Entertainmenta, najveće svjetske organizacije profesionalnog hrvanja. A kada se rabi izraz "profesionalno hrvanje" tu nije riječ o olimpijskom hrvanju slobodnim stilom već o, u svrhu atrakcije, dobrano koreografiranim borbama koje u kolokvijalnom jeziku opisujemo kečerskim. A ta riječ pak proizlazi iz izraza "catch-as-can", stila hrvanja koji je dozvoljavao gotovo sve tehnike hvatanja i držanja i koji je preteča slobodnog hrvanja ali i slobodne borbe.

No, vratimo se mi Rodmanu koji će biti ovjekovječene u kečerskoj kući slave ne zato što je predstavljao borilačku veličinu već zbog toga što je svojim otkačenom pojavnošću i imidžem čudaka, s "umjetničkim imenom" Rodzilla, pridonio atraktivnosti priredbi tog "sporta".

Rodman je prvi put zakoračio u svijet profesionalnog hrvanja na "Bash at the Beach" 1995. kada je, kao partner slavnog Hulka Hogana, pokazao da jako dobro zna mlatiti stolicom.

Dvije godine kasnije, opet udružen s Hoganom, Rodman se "borio" protiv The Gianta (poznatog i kao The Big Show) i Lexa Lugera, u glavnoj priredbi serijala "Bash at the Beach". Godine 1998., dvojac se ponovno udružio kako bi se borio protiv Diamonda Dallasa Pagea i člana Kuće slavnih košarke Karla Malonea. Rodmanov posljednji kečerski meč dogodio se na priredbi "Road Wild" 1999. godine kada je suočen s Randyjem Savageom.

Za razliku od mnogih gostujućih zvijezda, Rodman se želio boriti a uglavnom bi se pojavljivao tijekom ljeta, nakon završetka osnovnog dijela NBA sezone. No, kako su njegovi Chicago Bullsi u to vrijeme bili izuzetno uspješni oni bi se za naslov borili sve do kasnih dana lipnja pa se tako dogodilo i da je Rodman propustio jedan jutarnji trening zbog medijskih obveza ali u profesionalnom hrvanju.

Zbilo se to 8. lipnja 1998., dan prije četvrte utakmice NBA finala između Bullsa i Utah Jazza. Nakon što su "Bikovi" razbili "Džeziste" (96:54) i poveli u seriji 2-1, Rodman je odlučio preskočiti trening kako bi se pojavio u emisiji "WCW Monday Nitro".

- Nazvao me trener Bullsa Phil Jackson i pitao "gdje je moj igrač" - prisjetio se pokojni Hulk Hogan u jednom dokumentarcu rekavši potom Rodmanu sljedeće:

- Dennis, Phil Jackson mi ne silazi s telefona, moraš se vratiti.

Dakako, Rodman se nije vratio već je te večeri zamahnuo čeličnom stolicom prema Diamond Dallas Pageu u funkciji najave nastupa na srpanjskoj priredbi "Bash at the Beach". A na tom događanju nastupit će i Karl Malone, košarkaš Utah Jazza, kojeg je Rodman čuvao tijekom finala.

Po sutrašnjem povratku među svoje Bullse, Rodmana je dočekala kazna zbog propuštanja treninga, da bi svoju najbolju utakmicu serije odigrao upravo u narednoj utakmici. Igraju 29 minuta, "Dennis The Menace" uhvatio je 14 skokova što je bio vrijedan doprinos pobjedi Chicaga od 86:82 za vodstvo u seriji od 3-1. A na koncu su "Bikovi" osvojili naslov u šest utakmica.

"Crv" je očito znao balansirati između dva svijeta. I dok je na NBA parketima bio sjajan skakač i defenzivac (dvaput najbolji u ligi), pa je u Košarkašku kuću slavnih primljen 2011., u profesionalnom hrvanju je znao kako provocirati protivnike. Sve to rezultiralo je i s njegova dva ulaska u Kuće slavnih u dva posve različita sporta što je za mnoge bila nemoguća misija ali ne i za jednog i neponovljivog Dennisa Rodmana.