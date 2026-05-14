Hanin nestvarni triple-double nije bio dovoljan za Premijer ligu

Košarkašice Pule sezonu su zaključile pobjedom, no konačnih 85:75 protiv Medveščaka u Pattinaggiju nije bilo ni približno dovoljno da nadoknade "minus 62" s prvog susreta za popunu Premijer lige i tako su Zagrepčanke ostale članice najjačeg hrvatskog razreda.

Puljankama, i na uzvratu prorijeđenih redova, za utjehu ostaje pobjeda kojom su potvrdile kako se ova priča mogla razvijati u potpuno drugom smjeru, samo da su dvostruki dvoboj odradile kompletne. Igračice trenera Ivana Đukića do domaćeg je slavlja predvodila Marija Vrdoljak s 35 poena i 17 skokova, a sjajna je bila i Hana Vranić koja je imala "triple-double" učinak od 18 poena, 13 asistencija i 11 skokova.

Prije nekoliko godina, Pula je postala i početna točka jedne nesvakidašnje profesionalne avanture. Kanađanka hrvatskih korijena, Sara Simovic, odlučila je nakon uspješne sveučilišne karijere svoju prvu profesionalnu sezonu odigrati upravo u Hrvatskoj. Izbor je pao na Pulu, rodni grad njezina oca. Brzo se nametnula kao jedna od glavnih igračica s prosjekom od 11,4 poena.

Pulska košarkaška priča nije vezana samo za žene. Upravo je u Puli svoje prve ozbiljne košarkaške korake napravio Vinko Jelovac, legenda jugoslavenske i europske košarke. Rođen u selu Jelovci pokraj Pazina, mladi i visoki Jelovac je kao tinejdžer počeo igrati za KK Pula. Nitko tada nije mogao ni sanjati da će taj mladić izrasti u igrača koji će s reprezentacijom Jugoslavije osvojiti svjetsko zlato, tri europska zlata te olimpijsko srebro.