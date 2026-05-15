Svjetska elita košarke tri na stigla u Zadar: Hrvatsku predstavlja Cibona koju vodi poznati meteorolog

Najkošarkaškiji hrvatski grad ovog će vikenda biti domaćin velikog košarkaškog događanja ali ne u klasičnoj već u košarci tri na tri. Sjajan uvod tome bio je Supersport CRO 3x3 održan prošlog vikenda, natjecanje lokalnog karaktera, dok je FIBA 3x3 World Tour jedno od najprestižnijih svjetskih natjecanja u "haklu" koje se održava u 14 odabranih gradova svijeta.

A upravo je Zadar jedan od tih odabranih, grad u kojem će se nastupiti 14 ponajboljih svjetskih momčadi, uključujući i jednu hrvatsku momčad.

Na razini Rija i Šangaja

O kakvom je natjecanju riječ ispričao nam je pak HKS-ov Vedran Vukušić, voditelj projekata, direktor natjecanja i voditelj HKS televizije.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zadar je u istom košu sa Šangajem, Amsterdamom, Bečom, Hong Kongom ili pak Rio de Janeirom gdje će biti završnica ovog natjecanja. Sjajno je što se turnir igra u gradu košarke na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u Hrvatskoj, na Pozdravu suncu, pa se nadamo da će slike iz Zadra obići svijet, pokazati ovaj grad kao vrhunsku sportsku i turističku destinaciju. Prepoznali su to i u Vladi RH i Ministarstvu turizma i sporta i na tome smo im zahvalni.

O tome tko će to igrati na Pozdravu suncu najbolje govore pak sljedeći podaci.

- Od prvih 20 momčadi u Zadru će ih nastupiti 13, devet ih je iz najboljih 12, a čak sedam iz top 10. A zapravo će na našem turniru nastupiti četiri prvorangirane momčadi i po tome je ovaj turnir možda i najjači turnir cijele serije. Dolaze nam dvije najbolje momčadi iz Srbije koje su ujedno i najbolje na svijetu, dolaze timovi iz Kanade, SAD-a, Kine, Litve,Španjolske, Japana...

Objasnio nam je Vuk (to mu je nadimak iz igračkih dana) i kakav je natjecateljski sustav u pitanju.

- Kad se nakon kvalifikacija formiraju četiri skupine po tri iz njih će po dvije najbolje momčadi ući u četvrtfinale. A taj dio natjecanja, pa sve do pobjednika, igra se tijekom subote. I sve će se igrati vani a jedino da dođe do takvih vremenskih prilika koje bi ugrozile sigurnost igrača, dakle u slučaju većeg nevremena, onda bi se igrali u maloj dvorani u Višnjiku. No, to je posljednja opcija jer Fiba insistira da se ova natjecanja igraju na vanjskim terenima.

Od kada je košarka 3x3 postala olimpijski sport, dojam je da se hakl vraća i na hrvatska košarkaška igrališta na kojima je proteklih godina bilo vrlo malo entuzijastičnih klinaca.

- Svi veliki igrači igrali su basket na lokalnim terenima, najčešće su tu radili svoje prve košarkaške korake. Neki su čak tu i prepoznati i tek onda prešli u klubove standardne košarke. Ta scena je oživjela i broj djece na igralištima se sada povećava.

Košarka 3x3 još nije na toj razini da bi se djeca njome počela baviti od početka ali to je nešto od čega obje vrste košarke imaju koristi.

- Basket je sport brzine odlučivanja što je u standardnoj košarci jako bitno - ističe Vedran Vukušić, inače američki đak, ali i košarkaš koji je s Cibonom igrao Euroligu a s Cedevitom Eurokup.

U konkurenciji spomenutih najboljih trojki na svijetu, Hrvatsku će predstavljati momčad koja se zove Cibona i koju nam je predstavio bivši košarkaški reprezentativac i cibonaš Davor Pejčinović, inače njen utemeljitelj.

- Na ostalim natjecanjima mi se zovemo Pharma Classics ali na Fibinim Mastersima i challengerima imamo ime Cibone. Mi smo za patrona, uz njenu suglasnost, odabrali Cibonu i na tome smo joj zahvalni. Za ovaj turnir spremamo se od ožujka a prije toga smo nastupali u Francuskoj i Njemačkoj. Zapravo, ovi igrači predstavljaju okosnicu hrvatske reprezentacije.

Dorian Ribarić je tim menadžer

A tko su onda ti igrači i tko ih vodi?

- Igrači su Roko Spaseski Baburek, Ivan Vrgoč, Lovre Žaja, Jakov Jacović i Fran Grgić. Tih pet igrača se rotira a koja će četvorica igrati ovisi i o suparniku. S obzirom na to da natjecanju košarke 3x3 nije dozvoljeno imati trenera s njima je jedno mjesec i pol dana radio Dario Papak, trener one kadetske reprezentacije Hrvatske koja je bila prvak Europe. Tim menadžer je Dorian Ribarić, meteorolog i bivši igrač velike košarke ali i tri na tri. Dečki treniraju u Zagrebu u Balonu a povremenu idu u specijalnu akademiju u Novom Sadu gdje su Ub i Liman, najbolje srpske momčadi.

Pejčinović je uvjeren da i Hrvatska može imati kvalificiranu momčad za Olimpijske igre, ako ne za ove naredne u Los Angelesu a onda za one u Brisbaneu 2032.

- Mi kroz Košarkaški klub Kaba nastojimo pomoći toj ekipi da ima što bolje uvjete i da što spremnija odlazi na velika natjecanja poput turnira masters serije i challengera. Ja vjerujem da se mi možemo kvalificirati i za Los Angeles samo treba u tome ustrajati. A ovi dečki sve što zarade na turnirima stavljaju na stranu kako bi mogli financirati neki sljedeći turnir izvan Hrvatske - ispričao je Pejčinović.

Dvodnevna natjecanja počinju danas (petak) u 11.10 kvalifikacijskom utakmicom između Los Angelesa i japanske Utsunomyje a nakon plesne pauze igrat će Utsunomyja i litavski Kaunas. Natjecanja po skupinama započinju u 14.10 a hrvatski predstavnik Cibona odigrat će svoju prvu utakmicu u 14.40 i to protiv srpskog Limana.

U bogatom subonjem programu koji će od četvrtfinale, preko polufinala i finala, iznjedriti pobjednika turnira posjetitelji će moći vidjeti i nastup akrobatske skupine Dunking Devils, natjecanje u zakucavanju a jednako privlačnom, na prvi pogled, čini se i prijateljska utakmica poznatih (11 sati) za koju su najavljena imena Krune Simona, Marka Tomasa, Luke Žorića, Marka Popovića, Mihovila Fantele, Vladimira Balića, Hrvoja Vejića, Drage Vukovića i Marka Šapita.