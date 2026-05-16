Zadar i Dubrovnik pobjednici četvrtfinala: U polufinalu će igrati jedni protiv drugih

Košarkaši Zadra i Dubrovnika pobijedili su i u drugim četvrtfinalnim dvobojima Kvarner i Samobor te su time izborili međusobni polufinalni ogled doigravanja domaćeg prvenstva.

Nakon domaćih 90-70 u drugom susretu je aktualni prvak Zadar u Rijeci pobijedio Kvarner s 96-72 (20-13, 25-26, 28-24, 23-9) te je dobio seriju s 2-0. Kraće ozbiljne faze Zadrana bile su, kao i u prvom dvoboju, dovoljne za slavlje.

Boris Tišma je predvodio zadarske strijelce s 20 poena, a uz to je ostvario devet skokova i tri asistencije. Vladimir Mihailović je ubacio 16 poena, a Adam Mekić 12.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U riječkom sastavu Lovre Bašić je ubacio 15 poena, dok su po 12 postigli Josip Barnjak i Josip Jukić. Prvi je imao sedam, a potonji pet skokova.

Dubrovnik je pred svojim navijačima pobijedio Samobor sa 77-69 (21-21, 23-17, 20-6, 13-25) te je došao do 2-0 u seriji. U prvoj utakmici Dubrovnik je kao gost pobijedio 86-81.

Izjednačeno je bilo cijelo prvo poluvrijeme, a onda je domaćin početkom treće četvrtine pobjegao na dvoznamenkastu prednost, 55-40, što je suparniku ostao nedohvatljiv zaostatak sve do kraja. Treću dionicu Dubrovnik je dobio s 20-6.

Marko Loncović je bio najbolji strijelac Dubrovnik s 23 poena, a ostvario je i šest skokova. Lukša Andrić je ubacio 19 poena uz četiri skoka.

Kod Samobora je Glen Thomas Burns postigao 17 poena uz sedam uhvaćenih lopti.

U subotu će još drugu utakmicu od 20.30 sati odigrati Dubrava i Cibona. U seriji Cibona vodi 1-0 nakon domaćih 96-73.

U nedjelju će od 19 sati drugu utakmicu odigrati Zabok i Split. Splićani su poveli 1-0 u seriji nakon što su u prvom ogledu, na svom parketu, slavili 86-80.