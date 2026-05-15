KOŠARKA

Brođanke uvjerljivo svladale Šibenik i povele s 2:0 u finalnoj seriji

Slavonski Brod: Trening košarkašica ŽKK "Brod na Savi"
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.05.2026.
u 22:45

Šibenčanke su dobro otvorile drugi ogled te su nakon prve četvrtine vodile 18-17. Gošće su utakmicu prelomile u drugoj dionici kada su potpuno dominirale i na odmor su otišle uz prednost 47-32

Košarkašice Broda na Savi povele su protiv Šibenika 2-0 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su ovog petka u gostima slavile s 92-68 (17-18, 30-14, 22-22, 23-14).

Brođanke će imati priliku proslaviti naslov prvakinja pred svojim navijačima 19. svibnja, kada je na rasporedu treća utakmica. Igra se na tri pobjede u seriji.

Šibenčanke su dobro otvorile drugi ogled te su nakon prve četvrtine vodile 18-17. Gošće su utakmicu prelomile u drugoj dionici kada su potpuno dominirale i na odmor su otišle uz prednost 47-32. U nastavku dvoboja Brođanke su održavale prednost i prilično elegantno došle do vodstva 2-0 u finalnoj seriji.

Ana Marija Begić je predvodila Brod na Savi s 28 poena, devet skokova i pet asistencija. Dobru je pratnju imala u Kiari Jackson koja je ubacila 23 poena uz osam asistencija i četiri skoka.

U domaćem sastavu Bendu Yeaney je dala 21 poen uz pet skokova i tri asistencije, dok je Ivana Ujević postigla 15 poena.
