Pozdrav suncu bez sunca, završnica u Jazinama, trijumf Miamija, Srbi posustali

Pobjedom momčadi Miamija nad Amsterdamom (21:19) završeno je prvo, nadamo se ne i posljednje, izdanje zadarskog izdanja 3x3 Fiba World Toura. Nakon odlično odrađenog uvodnog petka, uz atraktivne slike s Pozdrava suncu, organizatori su subotnju završnicu preselili u Jazine. I nisu pogriješili jer je dvorana mogla primiti više gledatelja nego montirane tribine na vrhu Poluotoka. I zato ljudi iz Hrvatskog košarkaškog saveza ipak mogu biti zadovoljni a oni se nadaju da će to biti i oni iz Svjetskog košarkaškog saveza (Fiba) o kojima ovisi hoće li Zadar i narednih godina biti jedan od 14 gradova domaćina ove svjetske serije.

U slučaju da dođe do vremenske nestabilnosti i neizvjesnosti, što se i dogodilo, pričuvne opcije su bile dvorana dva i tri u Višnjiku, no gradonačelnik Šime Erlić je odlučio da se natjecanje, sa svim pratećim tehnikalijama, preseli u kultnu dvoranu. I to je u roku od četiri sata vrlo uspješno i učinjeno s čime je iskazana i prilagodljivost domaćina. A kao za inat od strane majke prirode, nedjelja je u Zadru osvanula sunčana pa je već u devet sati grijalo 19 celzijusa.

I to je bio dobar potez kojeg su pozdravili i sami timovi četvrtfinalista jer su igrali pred punom tribinom dvorane u kojoj je daleke 1982. igrao i Michael Jordan. Košarkaš koji će postati najveći od najvećih, tada svijetu još anonimni 19-godišnjak, protiv reprezentacije Jugoslavije za koju je igrao i 18-godišnji Dražen Petrović (10 koševa), zabio je 24 koša.

Ukupan dojam je pozitivan, kako naš tako i onaj stranih gostiju, koji ipak nisu doživjeli čuveni zadarski zalazak sunca jer na Pozdravu suncu, sunca nije bilo. Što bi bile sjajne slike za odaslati u svijet košarke tri na tri, tog atraktivnog i dinamičnog te relativno novog olimpijskog sporta. Kojeg je, usput budi rečeno, bolje gledati uživo nego na televiziji jer kao da mu nedostaje malo televizičnosti ali je zato na licu mjesta to puni doživljaj.

Kao klasičaru ovom novinaru sve te inačice već postojećih sportova (odbojka i rukomet na pijesku, košarka tri na tri, futsal) nikad nisu bile draže od matičnih sportova ali one očito imaju svoju publiku. I one vješto koriste digitalnu revoluciju za vlastitu promociju po čemu se ističe i košarka tri na tri.

Uostalom, između samih utakmica znalački su uvrštene dodatne atrakcije. Najprije slovenska akrobatska skupina Dunking Devils, dvostruki svjetski prvaci u akrobatskom zakucavanju i vlasnici dva Guinnessova svjetska rekorda koji stalno pomiču granice mogućeg.

A to su činila i trojica natjecatelja u zakucavanju među kojima je naročito impresivan bio Poljak Piotr Grabowski koji nam je kazao da on zapravo živi od zakucavačkih nastupa po svijetu. Drugi je bio, također impozantni atleta, Joel "The Royal Guard" Henry od čijih akrobacija vam se također zavrti u glavi i ravne su onima koje imate prilike vidjeti na NBA All-Star Weekendima.

No, vratimo se mi samom natjecanju na kojem smo imali prilike vidjeti na djelu dvije prvorangirane momčadi i obje su srpske. U Zadar su stigle prve tri svjetske družine od kojih su prvorangirani srpski sastavi Ub i Liman. Kako su oni igrali međusobno već u četvrtfinalu, Ub je prošao dalje (21:17) i potom izgubio od Amsterdama (17:21). A ovaj sastav je pak u finalu izgubio od Miamija (21:19) predvođenog najboljim igračem turnira Jamesom Parrotom. Doduše, nama su atraktivnijim izgledali Strahinja Stojačić (Ub) i Worthy De Jong (Amsterdam) dvojica prvorangiranih na Fibinoj listi pojedinaca.

U konačnom plasmanu na turniru, hrvatski predstavnik Cibona, osvojio je deveto mjesto, ostavši jedno mjesto ispred crte za prolaz u četvrtfinale. No, dečki nisu razočarali, izgubili su tijesno od Limana (10:12) i pobijedili Antwerp (18:14) ali nisu ostvarili dovoljno dobar koš-količnih za prolaz među osam. No, kako nam je kazao Ivan Vrgoč, donedavno dobar igrač košarke pet na pet, cibosi tu neće stati.

- Naš cilj je otići na Olimpijske igre, ako ne u Los Angeles a onda u Brisbane 2032. i u to ime i ulažemo u sebe. Znamo otići i u Novi Sad u "Srpsku 3x3 akademiju". Zapravo, odemo i kod Uba i kod Limana kako bismo što više napredovali. A oni su izučili ovaj sport i mnoge svjetske momčadi dolaze k njima.

Inače, prije turnira bilo je bojazni kako će Zadrani reagirati na to da Hrvatsku u njihovu gradu predstavlja trojka koja nosi ime Cibone ali kojoj je ime jedina poveznica s zagrebačkim klubom košarke pet na pet. No, dogodilo se da nešto sasvim suprotno i Zadrani su, u utakmicama po skupinama, vjerovali ili ne, bodrili ovu Cibonu.