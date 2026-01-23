Iznenadit ćete se kada doznate tko je otac najbolje plaćene nogometašice svijeta

Amerikanka Trinity Rodman, kćerka bivšeg NBA košarkaša Dennisa Rodmana, postala je najplaćenija nogometašica na svijetu nakon što je potpisala novi trogodišnji ugovor s ekipom Washington Spirit, objavio je u petak BBC.

Trinity Rodman je 31. prosinca prošle godine postala slobodna igračica nakon što joj istekao prethodni ugovor s ekipom iz Washingtona. Po novom ugovoru, koji vrijedi do kraja 2028. godine, ona će zarađivati dva milijuna dolara po sezoni uključujući bonuse.

"Teško je opisati kako se osjećam. Mislim da je ovo prekretnica u ženskom nogometu. Jako sam sretna i blagoslovljena", izjavila je 23-godišnja Trinity Rodman.

Dosad je najbolje plaćena nogometašica bila Španjolka Aitana Bonmati, igračica Barcelone, koja je tri puta izabrana za najbolju nogometašicu svijeta (2023, 2024, 2025).

Trinity Rodman je 2021. godine u svojoj debitantskoj sezoni u Američkoj ženskoj nogometnoj ligi s ekipom Washington Spirit osvojila naslov prvaka te je proglašena za novakinju godine. Za američku reprezentaciju je debitirala 2022. godine i u 47 nastupa je postigla 11 golova. Na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu je sa tri pogotka predvodila reprezentaciju SAD-a do zlatne medalje.