Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRINITY RODMAN

Iznenadit ćete se kada doznate tko je otac najbolje plaćene nogometašice svijeta

Wimbledon
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 16:47

Dosad je najbolje plaćena nogometašica bila Španjolka Aitana Bonmati, igračica Barcelone, koja je tri puta izabrana za najbolju nogometašicu svijeta (2023, 2024, 2025)

 Amerikanka Trinity Rodman, kćerka bivšeg NBA košarkaša Dennisa Rodmana, postala je najplaćenija nogometašica na svijetu nakon što je potpisala novi trogodišnji ugovor s ekipom Washington Spirit, objavio je u petak BBC. 

Trinity Rodman je 31. prosinca prošle godine postala slobodna igračica nakon što joj istekao prethodni ugovor s ekipom iz Washingtona. Po novom ugovoru, koji vrijedi do kraja 2028. godine, ona će zarađivati dva milijuna dolara po sezoni uključujući bonuse. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

"Teško je opisati kako se osjećam. Mislim da je ovo prekretnica u ženskom nogometu. Jako sam sretna i blagoslovljena", izjavila je 23-godišnja Trinity Rodman.

Dosad je najbolje plaćena nogometašica bila Španjolka Aitana Bonmati, igračica Barcelone, koja je tri puta izabrana za najbolju nogometašicu svijeta (2023, 2024, 2025).

Trinity Rodman je 2021. godine u svojoj debitantskoj sezoni u Američkoj ženskoj nogometnoj ligi s ekipom Washington Spirit osvojila naslov prvaka te je proglašena za novakinju godine. Za američku reprezentaciju je debitirala 2022. godine i u 47 nastupa je postigla 11 golova. Na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu je sa tri pogotka predvodila reprezentaciju SAD-a do zlatne medalje.
Ključne riječi
kći Trinity Rodman ženski nogomet Dennis Rodman

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!