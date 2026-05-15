Anamaria zabranila Dončiću da igra za Sloveniju? Isplivali mučni detalji obiteljske drame

Luka Dončić objasnio je kako je zbog borbe za skrbništvo nad kćerima bio prisiljen birati između reprezentacije i obitelji. "Volim svoje kćeri više od ičega. Nažalost, zadnjih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško viđati ih. Razočaran sam što neću igrati za svoju zemlju, ali obveze kao oca sada su mi prioritet", napisao je Dončić, čija je odluka rastužila sve navijače.

No, kako otkrivaju slovenski mediji, problem nije samo u Dončićevoj želji da bude s djecom, već u pravnim manevrima. Tijekom ljeta zakazani su fiksni sudski termini za rasprave i susrete koje ne smije propustiti. Naime, svaki njegov izostanak zbog reprezentativnih obveza bivša zaručnica mogla bi iskoristiti protiv njega u sudskom postupku. U normalnim okolnostima, imao bi vremena za sve, no sada je zbog obveznih termina fizički spriječen.

Navodno, ovo nije prvi put da se njegova posvećenost reprezentaciji koristi protiv njega. Slovenski mediji tvrde da je svaki dan koji je prošlog ljeta proveo na pripremama postao argument u pravnoj borbi. Dok se Dončić borio za Sloveniju, nesvjesno je nanosio štetu samom sebi. Kulminacija drame dogodila se u prosincu 2025., nakon rođenja mlađe kćeri, kada je u rodilištu u Kranju izbio sukob zbog Dončićeve želje da stariju kćer povede sa sobom u SAD.

Anamaria Goltes se tomu oštro usprotivila, nakon čega je pozvana i policija. Iako nije utvrđeno kazneno djelo, taj je incident označio početak njihovog javnog razlaza. Dončić je u ožujku potvrdio prekid zaruka, a otad se vodi pravna bitka na dva kontinenta. Goltes traži alimentaciju u Kaliforniji, dok je Dončić u Sloveniji pokrenuo postupak za kontakt s djecom. Slovenija će tako u kvalifikacijama biti bez najveće zvijezde, ne zbog ozljede, već zbog teške obiteljske situacije.