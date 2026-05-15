Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PIŠU SLOVENCI

Anamaria zabranila Dončiću da igra za Sloveniju? Isplivali mučni detalji obiteljske drame

Quai 54 Streetball DAY 1 - Paris
Joly Victor/ABACA
VL
Autor
vecernji.hr
15.05.2026.
u 10:52

Zvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić objavio je da ovog ljeta neće igrati za reprezentaciju, a sada na površinu izlaze stvarni razlozi. Iako je naveo da se želi posvetiti kćerima, pozadina otkriva složenu pravnu bitku s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes

Luka Dončić objasnio je kako je zbog borbe za skrbništvo nad kćerima bio prisiljen birati između reprezentacije i obitelji. "Volim svoje kćeri više od ičega. Nažalost, zadnjih osam mjeseci bilo mi je izuzetno teško viđati ih. Razočaran sam što neću igrati za svoju zemlju, ali obveze kao oca sada su mi prioritet", napisao je Dončić, čija je odluka rastužila sve navijače.

No, kako otkrivaju slovenski mediji, problem nije samo u Dončićevoj želji da bude s djecom, već u pravnim manevrima. Tijekom ljeta zakazani su fiksni sudski termini za rasprave i susrete koje ne smije propustiti. Naime, svaki njegov izostanak zbog reprezentativnih obveza bivša zaručnica mogla bi iskoristiti protiv njega u sudskom postupku. U normalnim okolnostima, imao bi vremena za sve, no sada je zbog obveznih termina fizički spriječen.

Navodno, ovo nije prvi put da se njegova posvećenost reprezentaciji koristi protiv njega. Slovenski mediji tvrde da je svaki dan koji je prošlog ljeta proveo na pripremama postao argument u pravnoj borbi. Dok se Dončić borio za Sloveniju, nesvjesno je nanosio štetu samom sebi. Kulminacija drame dogodila se u prosincu 2025., nakon rođenja mlađe kćeri, kada je u rodilištu u Kranju izbio sukob zbog Dončićeve želje da stariju kćer povede sa sobom u SAD.

Anamaria Goltes se tomu oštro usprotivila, nakon čega je pozvana i policija. Iako nije utvrđeno kazneno djelo, taj je incident označio početak njihovog javnog razlaza. Dončić je u ožujku potvrdio prekid zaruka, a otad se vodi pravna bitka na dva kontinenta. Goltes traži alimentaciju u Kaliforniji, dok je Dončić u Sloveniji pokrenuo postupak za kontakt s djecom. Slovenija će tako u kvalifikacijama biti bez najveće zvijezde, ne zbog ozljede, već zbog teške obiteljske situacije.
Ključne riječi
Slovenija Luka Dončić Anamaria Goltes

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
11:09 15.05.2026.

Giriček je imao identične probleme. Razlog: žena. Feminizam nas je doveo ovdje. Sami smo krivi jer ovih problema nije bilo u pedesetima i šesdesetima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!