Ubijeni mladić (19) čija je smrt potresla Hrvatsku bio je sportaš: 'Oduzeti smo strašnim vijestima'

Drniš je zavijen u crno nakon tragedije koja se sinoć dogodila tamošnjoj U Postolarskoj ulici. Ubijen je 19-godišnji mladić koji je navodno radio kao dostavljač hrane, a policija je brzo utvrdila indentitet 50-godišnjaka koji je nakon pucnjave pobjegao.

Prema informacijama PU šibensko-kninske, do pucnjave je došlo u subotu oko 23:05 sati na terasi obiteljske kuće. Mladić je nakon ranjavanja preminuo, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja.

Policija je objavila da im je osumnjičeni, 50-godišnji Kristijan Aleksić od ranije poznat te je 2023. prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva.

Ovog puta žrtva mu je 19-godišnji maturant koji je bio i igrač košarkaškog kluba DOŠK koji se od njega oprostio na društvenim mrežama.

- Oduzeti smo prestrašnim vijestima o nepojmljivoj tragediji koja nas je sve zadesila. U stanju smo neizmjerne boli koja para dušu a srce od noćas ne pronalazi mir, samo pitanja i patnju. Nemoguće je uopće pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija – našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a - napisali su na početku.

Iz DOŠK-a su još dodali: 'Ipak, pišemo ovu posvetu jer ne želimo da bez pozdrava ode srce i duša generacije 2006./2007. godišta. A uz neizmjernu tugu, u nama se miješaju i nevjerica te ljutnja. Ljutnja zbog osjećaja da je društvo ponovno zakazalo. Jer jedan je mladi život ugašen prerano, a svima nam je poznato da je naš grad godinama živio u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji, dok su odgovorni ostajali nijemi i bez prave reakcije.'

- Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost. Izražavamo sućut obitelji, Bog nek im da snage. Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati ispod obruča, u svlačionici, na treninzima i u svakom našem sjećanju. Počivaj u miru naš Mili! - rekli su za kraj.