Je li ona buduća vladarica najizoliranije zemlje na svijetu? Strogo čuvanu tajnu o njoj otkrila je bivša NBA zvijezda

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) izvijestila je parlamentarne zastupnike da sjevernokorejski vođa Kim Jong Un aktivno priprema svoju kćer Kim Ju Ae za ulogu buduće čelnice Sjeverne Koreje. Ako se ta procjena potvrdi, riječ bi bila o prvom slučaju da žena preuzme vodstvo u patrijarhalnoj dinastiji Kim, koja vlada zemljom od 1948. godine. Prema brifingu NIS-a agencija sada koristi izraz "faza određivanja nasljednika" umjesto ranijeg "obuka nasljednika", što predstavlja značajan pomak u procjeni. Zastupnik Lee Seong-kweun, koji je prisustvovao zatvorenom sastanku, rekao je novinarima da NIS prati hoće li se Kim Ju Ae pojaviti uz oca na nadolazećem Kongresu Radničke partije Koreje, najvećem političkom događaju u zemlji ove godine. Na tom skupu Kim Jong Un treba iznijeti glavne političke smjernice za sljedećih pet godina i učvrstiti svoju kontrolu nad režimom.

Kim Ju Ae, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, a prvi put se pojavila u javnosti na testiranju rakete dugog dometa u studenom 2022. Od tada je pratila oca na sve većem broju događaja, od vojnih parada i testiranja oružja do otvaranja tvornica i posjeta mauzoleju Kumsusan Palace of the Sun, gdje su balzamirana tijela njezina djeda Kim Jong-ila i pradjeda Kim Il-sunga. Prošlog rujna pratila ga je i na putovanju u Peking, gdje je Kim Jong-un sudjelovao na summitu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom što je njezino prvo poznato putovanje u inozemstvo.

NIS navodi da su uočeni znakovi da djevojčica već daje mišljenja o određenim političkim pitanjima, što je dodatno pojačalo procjenu da je ušla u fazu "određenog nasljednika". Ranije je agencija bila skeptična zbog duboko konzervativne kulture Sjeverne Koreje i tradicije muškog vodstva, ali od rujna prošle godine promijenila je stav, videći u njezinim pojavljivanjima napor za izgradnju "naracije" koja bi omogućila nasljedstvo.

Sjevernokorejski državni mediji nikada nisu službeno objavili njezino ime, nazivajući je "poštovanim" ili "najdražim djetetom" vođe. Ništa od ovoga nije službeno potvrđeno i mnogo toga ostaje nepoznato o obitelji Kim. Malo informacija dolazi ili izlazi iz Sjeverne Koreje, jedne od najzatvorenijih i najrepresivnijih zemalja na svijetu. Zapadni stručnjaci vjeruju da Kim ima troje djece i da je Ju Ae srednje dijete, iako ne postoji način da se to potvrdi.

Svijet je prvi put saznao za postojanje Ju Ae 2013. godine kada je američka košarkaška zvijezda Dennis Rodman posjetio glavni grad Pjongjang. Kasnije je za The Guardian izjavio: 'Držao sam njihovu bebu Ju Ae i razgovarao s Kimovom suprugom)'.

Umrovljeni američki košarkaš Dennis Rodman, prvi je javno otkrio ime kćeri sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una – Ju-Ae. Rodman je opisao opušteno vrijeme provedeno uz more s Kimovom obitelji. "On je dobar tata i ima prekrasnu obitelj", rekao je tada Rodman. Ime "Ju-Ae" (ili Kim Ju Ae) temelji se isključivo na Rodmanovom iskazu iz 2013. godine, kada je posjetio Sjevernu Koreju i tvrdio da je držao bebu u naručju, piše BBC.

Ime Kim Ju Ae kasnije se ustalilo u zapadnim medijima i obavještajnim procjenama – južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) koristi ga u svojim analizama, iako postoje tvrdnje da bi moglo biti riječ o nesporazumu (npr. da je Rodman pogrešno protumačio korejski izraz "jeo-ae" što znači "ta djevojčica"). Rodmanov intervju iz 2013. ostaje jedan od rijetkih izvora informacija o Kimovoj obitelji iz prve ruke. Sjevernokorejski državni mediji nikada nisu komentirali te tvrdnje, a režim nastavlja strogo kontrolirati informacije o privatnom životu vođe.

Ona je jedino Kimovo dijete koje je ikako vidljivo, a državni mediji je redovito oslovljavaju s "voljena kćeri" i "draga kćeri". Ako Kim ima drugu djecu, nikada nisu javno prikazana.

Desetljećima je bila misterija kako se biraju nasljednici u obitelji Kim, rekao je jedan stručnjak za CNN. Stručnjaci su za CNN rekli da bi Kimina druga djeca mogla biti odabrana umjesto njih, a to bi mogao biti namjeran izbor da ih se zasad ne vidi, čuvajući njihovu anonimnost i pružajući im više mogućnosti u obrazovanju ili osposobljavanju. Kim je i sam studirao u Švicarskoj 1990-ih. Ali to je malo vjerojatna opcija za Ju Ae s obzirom na to da je u središtu pozornosti.

Dinastija Kim vlada Sjevernom Korejom tri generacije. Osnivač Kim Il Sung, njegov sin Kim Jong Il i sadašnji vođa Kim Jong Un. Kim Jong Un sam je imenovan nasljednikom 2010. u dobi od 26 godina, nakon očeva moždanog udara, a na vlast je došao 2011. nakon Kim Jong Ilove smrti, uz relativno malo priprema. Do sada nema službene potvrde iz Pjongjanga, ali južnokorejski obavještajci vide sve veći broj znakova da se Kim Jong Un priprema za prijenos vlasti na kćer.