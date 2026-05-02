HNL

Može li Vukovar preskočiti Osijek i ostati u HNL-u? Ovako im izgleda raspored do kraja sezone

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.05.2026.
u 23:02

Da je Osijek slavio, otišao bi na nedostižnih 10 bodova i Vukovar bi i matematički ispao. Ovako, Vukovarci imaju još tri prilike da spase prvoligaški status

Nogometaši Vukovara pobijedili su Osijek s 1:0 u 33. kolu HNL-a golom Jakova Puljića iz 56. minute. Time su se tri kola prije kraja prvenstva približili pretposljednjem Osijeku na samo četiri boda zaostatka i postavlja se pitanje mogu li osigurati ostanak u prvom rangu hrvatskog nogometa.

Da je Osijek slavio, otišao bi na nedostižnih 10 bodova i Vukovar bi i matematički ispao. Ovako, Vukovarci imaju još tri prilike da spase prvoligaški status, ali moraju im se poklopiti i neki rezultati Osijeka kako bi u tome uspjeli. Vukovar do kraja prvenstva ima gostovanje u Rijeci, zatim dočekuje Varaždin, a u posljednjem kolu ide u goste kod Hajduka.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Osijek ima nešto lakši raspored do kraja sezone. Oni u sljedećem kolu dočekuju Istru, zatim putuju u Veliku Goricu, a u posljednjem kolu ugostit će Slaven Belupo. U slučaju da obje momčadi završe sezonu s istim brojem bojeva. U prvoligaškom društvu ostao bi Osijek zbog boljeg međusobnog omjera. U utakmicama s Vukovarom imaju dvije pobjede, remi i poraz.

Treba dodati i kako Osijek već u sljedećem kolu može osigurati ostanak u HNL-u ako pobijedi Istru i Vukovar izgubi u gostima kod Rijeke.
HNL NK Osijek Vukovar 1991.

