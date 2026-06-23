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UŽIVO
UŽIVO Neuvjerljivi Portugal i Ronaldo imaju imperativ pobjede protiv Uzbekistana
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VL
Autor
Stjepan Meleš
PORTUGAL - UZBEKISTAN

UŽIVO Neuvjerljivi Portugal i Ronaldo imaju imperativ pobjede protiv Uzbekistana (2:0)

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
PEDRO NUNES/REUTERS
23.06.2026. u 19:27
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
PORTUGAL
Ronaldo 6' Mendes 17'
2-0
UZBEKISTAN
SVJETSKO PRVENSTVO, 19:00, HOUSTON, SAD
23'

Cooling break. 

Gol
17' (Gol)

Dugo se namještao lijevi branič Portugala Nuno Mendes, ali uspio je pronaći put do mreže uzbekistanskog gola preciznim udarcem sa 16 metara.

Gol
6' (Gol)

Ronaldo zabio je svoj prvi gol u karijeri u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Joao Cancelo ušao je s desne strane prema sredini i ubacio na Ronalda. Portugalska zvijezda oslobodila se i s prve stative gurnuo loptu u mrežu.

Početak
1' (Početak)

Počeo je dvoboj. 

SASTAVI

PORTUGAL: Costa - Dias, Veiga, Cancelo, Mendes - Fernandes, Neves, Vitinha - Ronaldo, Felix, Neto

UZBEKISTAN: Nematov - Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov - Shukorov, Xamrobekov, Ganiev, Fayzullaev - Shomurodov

Prijenos utakmice je na HRT-u 2.

Peta reprezentacija svijeta Portugal danas od 19 sati igra protiv Uzbekistana u drugom kolu skupine K Svjetskog prvenstva. Utakmica se igra u Houstonu. Portugal je u prvome kolu odigrao samo 1:1 protiv DR Konga, a Uzbekistan je poražen 3:1 od Kolumbije. Portugalci su veliki favoriti i moraju slaviti. 

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