UŽIVO Neuvjerljivi Portugal i Ronaldo imaju imperativ pobjede protiv Uzbekistana (2:0)

Cooling break.
Dugo se namještao lijevi branič Portugala Nuno Mendes, ali uspio je pronaći put do mreže uzbekistanskog gola preciznim udarcem sa 16 metara.
Ronaldo zabio je svoj prvi gol u karijeri u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Joao Cancelo ušao je s desne strane prema sredini i ubacio na Ronalda. Portugalska zvijezda oslobodila se i s prve stative gurnuo loptu u mrežu.
Počeo je dvoboj.
PORTUGAL: Costa - Dias, Veiga, Cancelo, Mendes - Fernandes, Neves, Vitinha - Ronaldo, Felix, Neto
UZBEKISTAN: Nematov - Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov - Shukorov, Xamrobekov, Ganiev, Fayzullaev - Shomurodov
Prijenos utakmice je na HRT-u 2.
Peta reprezentacija svijeta Portugal danas od 19 sati igra protiv Uzbekistana u drugom kolu skupine K Svjetskog prvenstva. Utakmica se igra u Houstonu. Portugal je u prvome kolu odigrao samo 1:1 protiv DR Konga, a Uzbekistan je poražen 3:1 od Kolumbije. Portugalci su veliki favoriti i moraju slaviti.
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