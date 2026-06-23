Luka Modrić donio odluku o svojoj budućnosti: Evo gdje će hrvatski kapetan nastaviti karijeru

Prema pisanju talijanske Gazzette dello Sport poznato je gdje će Luka Modrić odigrati posljednju dionicu svoje veličanstvene karijere. Iako su brojni navijači priželjkivali povratak u zagrebački Dinamo, najnovije informacije iz Italije govore da hrvatski kapetan ima drugačije planove.

Prema informacijama Gazzette, Luka Modrić želi ostati u Milanu i nakon sljedeće sezone, koja bi ujedno mogla biti i posljednja u njegovoj igračkoj karijeri nakon čega se vjerojatno vraća u Real, ali ovog puta kao jedan od direktora.

- Luka Modrić želi nastaviti avanturu u AC Milanu. Hrvat bi volio ostati još jednu sezonu. Konačna odluka bit će donesena nakon što obavi razgovor s Rubenom Amorimom. Sastanak je zakazan za 6. srpnja - piše čitani talijanski list.

Podsjetimo, nakon čak 13 godina provedenih u Real Madridu, Modrić je prošlog ljeta stigao na San Siro i odmah pokazao svoju klasu kojom je zaludio Italiju. U svojoj prvoj sezoni među rossonerima bio je jedan od najvažnijih igrača momčadi te jedan od najboljih veznjaka Serie A.