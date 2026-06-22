VIDEO Sreli smo navijača Paname koji nas je iznenadio prognozom, njegov sin priznao: ‘Modrić je najveći'

Hrvatska ekspedicija napustila je svoju bazu u Alexandriji i uputila se prema Torontu, gradu domaćinu koji će biti poprište njihove druge utakmice u skupini L. Atmosfera je radna, a nakon otvarajućeg poraza od Engleske (4:2) u Dallasu – u kojem su pogotke za Hrvatsku postigli Martin Baturina i Petar Musa – momčad Zlatka Dalića u Torontu traži iskupljenje.

Dok se "Vatreni" pripremaju na stadionu Srpskih bijelih orlova, raspoloženje raste i među navijačima. Naš kolega Tomislav Dasović, koji iz Amerike prati Svjetsko nogometno prvenstvo, ispred Niagarinih slapova sreo je navijača Paname, Alfreda, koji vjeruje u iznenađenje.

Navijač Paname Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Jako smo napredovali. Mi smo mala zemlja, stoga imamo velika očekivanja od ove utakmice i cijelog turnira. Svjesni smo svojih kapaciteta", rekao je Alfredo, dodajući kako poštuje hrvatsku kvalitetu: "Možemo li do remija ili pobjede? Postoji dobra šansa, iako znam da je vjerojatnije da Hrvatska pobijedi. Ali, u nogometu se nikada ne zna." Alfredov sin je potom istaknuo i tko je po njemu najveća prijetnja hrvatske vrste – naravno, kapetan Luka Modrić – dok je njegov otac uz osmijeh prognozirao rezultat: "Završit će 2:2!"

Da podsjetimo, Hrvatsku 23. lipnja čeka dvoboj s Panamom, koja je također u prvom kolu doživjela bolan poraz od Gane (1:0), primivši pogodak u petoj minuti sudačke nadoknade. S obzirom na to da Engleska i Gana trenutno drže vrh skupine L s po tri boda, susret u Torontu za "Vatrene" ima karakter "biti ili ne biti".

Pobjeda je imperativ ako Hrvatska želi zadržati realne izglede za prolazak skupine i nastavak natjecanja. Navijači u Torontu već su započeli s pripremama za veliki spektakl, a Dalićeva momčad sada ima nekoliko dana da se na terenu i izvan njega potpuno konsolidira za susret koji bi mogao odrediti njihovu sudbinu na turniru.