Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HNL

Vukovar iznenadio Osijek u derbiju začelja i zadržao nadu u ostanak živom

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.05.2026.
u 20:50

Momčadi su se izmjenjivale u naletima, a prva nova velika prilika dogodila se u 37. minuti. Tada je okvir vrata spasio Osječane nakon što je Gurlica gađao glavom nakon kornera i pogodio gredu

U derbiju začelja, dvoboju 33. kola HNL-a, nogometaši Vukovara 1991 su kao domaćini na osječkom Gradskom vrtu svladali konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0 (0-0).

Utakmica je odlučena u 56. minuti kada je vrlo lijepi pogodak postigao najbolji strijelac Vukovaraca Jakov Puljić.

Tri kola prije kraja sezone Vukovar 1991 je ovom pobjedom došao do nade da se ipak može spasiti od ispadanja premda su Osječani i dalje u mnogo povoljnijoj poziciji. Vukovar 1991 ima četiri boda manje, ali i vrlo težak raspored do kraja. Vukovarci moraju igrati protiv Rijeke, Varaždina i Hajduka.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Vukovar 1991 je od početka dvoboja bio energičniji i življi, a domaći sastav je prvu priliku kreirao u 14. minuti. Butić je dobio loptu ispred suparničkog vratara Malenice, ali njegov prvi dodir s loptom nije bio dobar i propala je time odlična šansa domaćina.

Osječani su uzvratili s dvije šanse Omerovića, s tim da je posebno opasna bila ona u 18. minuti. Naciljao je tom prilikom gostujući igrač vratnicu.

Momčadi su se izmjenjivale u naletima, a prva nova velika prilika dogodila se u 37. minuti. Tada je okvir vrata spasio Osječane nakon što je Gurlica gađao glavom nakon kornera i pogodio gredu. Samo minutu kasnije uzbuđenje na drugoj strani jer je Osijek tražio jedanaesterac nakon navodnog prekršaja na Akereu, ali do željenoga gosti ipak nisu stigli.

U drugom dijelu ponovno su aktivniji bili Vukovarci koji su prvo zaprijetili u 56. minuti kada je udarac Shabanija zaustavio osječki golman Malenica. Nikakve pomoći za Osječane nije bilo u 56. minuti. Sa skoro 25 metara je potegnuo Puljić, najbolji strijelac Vukovara 1991 i drugi strijelac lige, te je efektno pogodio za 1-0 domaćina.

Samo dvije minute kasnije mogao je Osijek izjednačiti, ali je u odličnoj poziciji vrlo loše reagirao Akere. Uzaludno su novi jedanaesterac na susretu Osječani tražili i u 64. minuti, kao i što su sve do kraja gosti pokušavali postići barem jedan pogodak i ušićariti vrlo važan bod u borbi za ostankom u ligi.

Ostalo je 1-0 za Vukovar 1991 koji se time odbio predati i nastavlja borbu da pobjegne s posljednjeg mjesta na ljestvici.

U prvom dvoboju 33. kola nogometaši Dinama, novi hrvatski prvaci, ostvarili su novu pobjedu, u gostima su svladali Goricu s 2-1 (1-1). Dinamo je poveo već u petoj minuti golom Arbera Hoxhe, ali je izjednačenje uslijedilo vrlo brzo. Strijelac za 1-1 bio je Jurica Pršir u 12. minuti. Pogodak odluke uslijedio je u 90. minuti, a Dinamu je nova tri boda osigurao Monsef Bakrar.

Dinamo je sada pobjegao drugom Hajduku na čak 18 bodova prednosti, s tim da Splićani imaju utakmicu manje. Gorica je ostala na šestom mjestu ljestvice.

Nedjeljni program počinje u 16 sati utakmicom Lokomotiva - Rijeka na maksimirskom stadionu, dok se derbi kola igra na Poljudu. Susret Hajduk - Varaždin počinje u 18.45 sati.

Posljednja utakmica na programu je u ponedjeljak, od 18 sati igraju Istra 1961 - Slaven Belupo.

Ključne riječi
HNL NK Osijek Vukovar 1991.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
PROTIV VUKOVARA

Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!