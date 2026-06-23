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SVAKU VEČER IZA 22 SATA

'Ovo je postao teror, uzrujava se tisuće ljudi': Stanovnici Gajnica opisuju s čime se bore već tjednima

Zagreb: Stanovnicima Blata problem stvaraju prebrzi voza?i
Matija Habljak/POSEBNA PONUDA
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
23.06.2026.
u 15:30

"I da probudi malu djecu, što onda? Natrag na spavanje, i neka se nauče na buku, svakako će im bit lakše kasnije. Nemoj pravit degenerike od djece. Neka se naviknu i nauče", napisao je jedan od stanovnika.

U posljednjih nekoliko tjedana gotovo svaku večer iza 22 sati može se u našem mirnom kvartu čuti turiranje bijesnih automobila i motociklista, piše jedan od stanovnika Gajnica u kvartovskoj Facebook grupi. Kao otac male djece, kaže, smatra da je to teror koji se vrši nad njima te svaki put strepi hoće li ih bučni prasak probuditi.

"Sumnjam da i vi, dragi sugrađani, želite 'uživati' u ovim milozvucima. Ne želim dizati hajku na nekog, makar se radilo o pojedincima. Želim samo da, ako znate nekog tko to radi, da ga zamolite da zastane i razmisli da zapravo uzrujava tisuće sugrađana oko sebe. Mogu razumjeti da neko voli taj zvuk i ima potrebu lupit po gasu, no Gajnice nisu ni mjesto, a noć nije ni vrijeme za takvo što. Slobodno odite negdje gdje nema stanovnika pa bučite srnama i zečevima (iako mislim da ni to nije sasvim u redu). Samo vas molim da nas normalne ljude i roditelje s djecom poštedite ovih zvukova", zaključuje. 

Mnogi su mu u komentarima pružili podršku. "Potpuno podržavam post. I ja sam otac malog djeteta. Taman ga uspavam i onda se nađe neki mulac s malim motorom s auspuhom Tomosa divljati po kvartu", piše u jednom o njih. No, s druge strane, bilo je i onih koji misle da se "od muhe radi slona". "I da probudi malu djecu, što onda? Natrag na spavanje, i neka se nauče na buku, svakako će im bit lakše kasnije. Nemoj pravit degenerike od djece. Neka se naviknu i nauče", napisao je jedan od stanovnika Gajnica. 

Drugi je dodao da to nisu Mlinovi ili Srebrnjak. "Ovo su Gajnice, bili smo bučni i bit ćemo i dalje", kaže. U odgovoru mu je netko, pak, napisao: "A ne smeta samo maloj dječici, već i nama odraslima. Imamo i starije građane, bolesne... Neka odu negdje i nek divljaju, samo ne po kvartovima". 
Ključne riječi
buka Zagreb Gajnice

Komentara 1

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PO
porezni.obveznik
16:28 23.06.2026.

Pa sto ima veze da je ovo u nadleznosti MUP-a, tko vam je kriv sto ste birali Mozemo

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