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PREMIJER I MINISTRI

Plenković u Torontu s Dalićem i vatrenima: Jednog dana ćemo cijeniti ovako velike uspjehe

SP 2026 Toronto: Andrej Plenković susreo sa Marijanom Kustićem i Zlatkom Dalićem
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Danijel Lijović
23.06.2026.
u 18:16

Plenković i ministri su posjetili reprezentaciju u njihovom hotelu i zadržali se na duljem razgovoru i nogometnom "brifingu", u jednom trenutku na početku susreta premijer je Dalića pitao "što ćemo s obranom", a izbor i njegovi suradnici su premijeru i ministrima dali detaljni pregled stanja u reprezentaciji i Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu ima veliku podršku Hrvata iz Kanade, ali i Hrvatske i cijelog svijeta. U Toronto je stigao i premijer Andrej Plenković te ministri Tonči Glavina i Ante Šušnjar. Plenković i ministri su posjetili reprezentaciju u njihovom hotelu i zadržali se na duljem razgovoru i nogometnom "brifingu", u jednom trenutku na početku susreta premijer je Dalića pitao "što ćemo s obranom", a izbor i njegovi suradnici su premijeru i ministrima dali detaljni pregled stanja u reprezentaciji i Svjetskog prvenstva. Premijer se divio i atraktivnim golovima na Svjetskom prvenstvu i velikim utakmicama Argentinca Messija.

"Susreli smo se s vodstvom HNS-a, s izbornikom Dalićem i njegovim suradnicima. Bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić, mislim da su svi jako spremni za utakmicu s Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha i prenijeli smo im da je cijela Hrvatska uz njih. Svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na Svjetskom prvenstvu. Koliko vidim svi su zdravi, veselimo se s njima još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su ovdje u velikom broju, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja. Cijelo ozračje mi djeluje vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum", poručio je Plenković nakon susreta s Dalićem i reprezentacijom. Posebno je pohvalio i Luku Modrića.

"Ovo je fascinantno prvenstvo, pogotovo za Luku Modrića, čestitamo Luki za 200. utakmicu za reprezentaciju." Novinari su upitali Plenkovića o dojmovima reprezentacije i Dalića.

"Dalić mi se čini odlično, opušten je, miran, ali i ozbiljan. Mislim da su dobro analizirali Englesku i proučili Panamu. Svi smo optimisti. Sve su to mladi dečki, u formi, nema odstupanja od onoga što su zamislili. Ja sam optimist, općenito sam optimist za ovu generaciju, odličan  miks nekoliko iskusnih i novih igrača, golovi Baturine i Muse govore u prilog tome iz prve utakmice."

Upitao sam premijera kakav je tip navijačada kada gleda utakmice kod kuće... "Gledam s obitelji, djecom, oni to doživljavaju jako emotivno, naravno kao i svi veselimo se svakom uspjehu. Ova generacija je dala hrvatskom narodu ono što nitko nije mogao zamisliti nakon 1998. Evo bio je i Aljoša Asanović ovdje s nama. To ćemo možda znati cijeniti jednog dana kada ne bude ovako velikih uspjeha, a ne uzimati zdravo za gotovo."

Premijer i ministri u Kanadi održavaju i niz susreta s hrvatskom zajednicom u Kanadi, kao i s kanadskim čelnicima i gospdarstvenicima. "Bit će cijeli angažman navijača prije utakmice. Ovdje je cijela zajednica jako povezana s Hrvatskom. Imamo i jedno predavanje na prestižnom sveučilištu. Dat ćemo stanje Hrvatske i položaju u Europi, imamo i susrete s hrvatskim i kanadskim gospodarstvenicima. Toronto je gospodarsko središte Kanade."

Plenković je komentirao i hit spot Johna Malkovicha za promociju Hrvatske. "Cijela ideja spota je jako dobra, primio sam Johna Malkovicha i prije nego je počelo snimanje,.Mislim da je ta njegova gesta prema Hrvatskoj jedna kruna njegovog odnosa prema Hrvatskoj i sjajno je da je odlučio dati jedan takav doprinos. Drugačiji je spot od dosadašnjih, ima i tizer da ove danas nestrpljive jer šest minuta za cijeli spot nije malo."

Tijekom posjeta Plenković je prvo u ponedjeljak održao bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Markom Carneyjem u Ottawi, uključujući tête-à-tête susret te radni ručak delegacija. U Norvalu se u ponedjeljak navečer susreo s hrvatskim svećenicima iz šireg područja Toronta, a u Hamiltonu s predstavnicima hrvatske zajednice.

Program se nastavio u Torontu, gdje se Plenković susreo s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza i hrvatskim reprezentativcima te je održao predavanje u Munk School of Global Affairs and Public Policy. Također se sastao s kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima te predstavnicima tvrtki Telus, Cameco, OMERS i Remote Robotics.

U njegovoj nazočnosti potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics u području obrambene industrije, umjetne inteligencije i bespilotnih sustava.

Navijači iz Muenchena
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Andrej Plenković

Komentara 1

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LJ
Ljeto2023
19:06 23.06.2026.

Baš me zanima koliko nas porezne obveznike košta odlazak pola naše vlade i članove njihovih obitelji na utakmicu Hrvatske u Toronto ??

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