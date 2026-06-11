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SJAJAN POSAO PLAVIH

Dinamo dogovorio novi veliki transfer: Na Maksimir stiže jedan od najvećin talenata u HNL-u

Koprivnica: Slaven Belupo i Vukovar 1991 u 32. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
11.06.2026.
u 15:18

Nastupao je za U-17, U-18 reprezentacije Hrvatske dok danas igra za nacionalnu vrstu u uzrastu do 19 godina. Za tu je selekciju dosad upisao tri nastupa

Hrvatski nogometni prvak Dinamo dogovorio je već treći ulazni transfer ovog ljeta, tvrdi Index. Nakon što su potvrđeni dolasci Stjepana Radeljića i Mislava Oršića, na Maksimir bi trebao stići i 18-godišnji Gabrijel Šivalec. Riječ je o igraču koji ponajprije pokriva poziciju lijevog krila i jedan je od većih talenata u hrvatskom nogometu.

U prvoj sezoni u seniorskom nogometu odigrao je 21 utakmicu, uglavnom ulazeći s klupe, i zabio dva gola i dodao jednu asistenciju. Oba pogotka zabio je u susretu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Graničara i to nakon što je ušao s klupe u drugom poluvremenu. U HNL-u je u 18 nastupa upisao jednu asistenciju.

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Šivalec je rođen u Zaboku, ali produkt je Slavenove škole nogometa. Transfermarkt ga procjenjuje na pola milijuna eura. Nastupao je za U-17, U-18 reprezentacije Hrvatske dok danas igra za nacionalnu vrstu u uzrastu do 19 godina. Za tu je selekciju dosad upisao tri nastupa i još čeka svoj prvi pogodak.

Riječ je o prodornom, brzom krilnom igraču s dobrom tehnikom. Takav se profil u hrvatskom nogometu ne nalazi često pa je očito kako su u Dinamu odlučili reagirati i odlučili dovesti mladog igrača s puno potencijala. 
Ključne riječi
talent HNL Slaven Belupo Dinamo

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