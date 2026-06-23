Što to Hajdaš Dončić ne bi dopustio, pa Milanovićeva Vlada prvo je branila banke!?

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stavom o odluci proširenog vijeća Vrhovnog suda o CHF konverziji ostavio je bez teksta čak i radikalnog kritičara vrhovnih sudaca, Gorana Aleksića iz udruge Franak. "Da je SDP na vlasti, ovo se ne bi dogodilo", teza je wannabe premijera. Kako bi Hajdaš Dončić spriječio VS da presudi kontra onih kojima se on umiljava. Ne sluti na dobro to što se pita: "Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane?". Nije! I dobro da nije, jedini je mogući odgovor u državi vladavine prava.