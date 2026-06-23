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Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Što to Hajdaš Dončić ne bi dopustio, pa Milanovićeva Vlada prvo je branila banke!?

23.06.2026. u 09:27

U prijedlogu Zakona iz 2015. o konverziji CHF kredita piše da je to temelj za "trajno rješenje problema" koji će dovesti do rasterećenja sudova, i to suci pri odbijanju tužbi potrošača koriste kao argument

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stavom o odluci proširenog vijeća Vrhovnog suda o CHF konverziji ostavio je bez teksta čak i radikalnog kritičara vrhovnih sudaca, Gorana Aleksića iz udruge Franak. "Da je SDP na vlasti, ovo se ne bi dogodilo", teza je wannabe premijera. Kako bi Hajdaš Dončić spriječio VS da presudi kontra onih kojima se on umiljava. Ne sluti na dobro to što se pita: "Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane?". Nije! I dobro da nije, jedini je mogući odgovor u državi vladavine prava.

Ključne riječi
Siniša Hajdaš Dončić franak CHF kredit

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