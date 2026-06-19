Izraelski veznjak blizu dolaska u Dinamo, mogao bi postati jedan od najplaćenijih igrača

Dinamo nije imao sreće u ždrijebu drugog pretkola Lige prvaka, dobio je najtežeg mogućeg suparnika, prvaka Švicarske. U kuglicama na izvlačenju bilo je puno imena protiv kojih bi plavi bili veliki favorit, suparnika za koje smo sigurni da bih ih maksimirska momčad bez većih problema preskočila. No Dinamo je za suparnika dobio Thun i prvu će utakmicu igrati u Švicarskoj 21. ili 22. srpnja, a uzvrat je tjedan dana poslije u Maksimiru. I plavi će doista morati biti jako spremni za tu utakmicu. Dinamov trener Mario Kovačević i prije ždrijeba bio je odlično raspoložen, prvog dana priprema na okupu je imao sve igrače izuzev Škota Scotta McKenne i Stjepana Radeljića, koji su s reprezentacijama Škotske te BiH na SP-u.

Thun je opasan

– Dinamo se nikoga ne boji, mi gledamo sebe i želimo biti spremni već za to drugo kolo kvalifikacija, i bit ćemo spremni – kazao nam je trener plavih.

Sad će doista i morati biti spremni jer Thun je opasan suparnik. Doduše, kad se pogleda vrijednost dviju momčadi, onda je Dinamo favorit. Kovačevićeva je momčad po Transfermarktu skuplja od švicarskog prvaka za 50-ak milijuna eura. Thun je bio veliko iznenađenje švicarskog prvenstva. Naime, oni su prošle sezone ušli u prvu ligu i odmah stigli do naslova.

Glavna napadačka zvijezda je Elmin Rastoder, koji je prošle sezone sa 16 golova bio najbolji strijelac kluba. Uz njega, ključne uloge u momčadi imaju veznjak Leonardo Bertone, koji diktirao tempo igre iz sredine terena, te pouzdani Michael Heule. Stup obrane i vođa svlačionice je kapetan Marco Bürki, a najskuplje ime je veznjak Franz-Ethan Meichtry (20), koji je procijenjen na pet milijuna eura. Čudesni uspjeh Thuna potpisao je trener Mauro Lustrinelli, klupska ikona i kao igrač i kao trener. Pod njegovim vodstvom klub je prvo izborio povratak u elitni rang, a zatim, na iznenađenje svih, osvojio naslov prvaka. No nakon što je ispisao najsvjetlije stranice klupske povijesti, Lustrinelli je napustio klupu. Momčad će u novoj sezoni voditi Gianluca Privitelli.

U ovom švicarskom klubu igrali su i naši igrači Stipe Matić, Stjepan Kukuruzović, Darko Matić i Vedran Ješe, koji je 2006. baš iz Dinama došao u ovaj klub, ali se nije naigrao u njemu, odlazio je na posudbe.

Za Dinamo je sad najvažnije dobro se pripremiti, plavi su u srijedu krenuli s pripremama i još će nekoliko dana raditi u Zagrebu, a onda sele u svoju slovensku bazu u Brdu kod Kranja. Tamo bi trebali odigrati dvije utakmice sa slovenskim klubovima, a onda po povratku u Maksimir još dvije, s tim da još nisu definirani suparnici za te zagrebačke utakmice.

Dolazi Izraelac?

Ono što je Kovačeviću važno jest da na okupu ima kompletnu momčad koja je odigrala fenomenalno proljeće i uvjerljivo stigla do dvostruke krune. Još je dobio i Mislava Oršića, značajno rješenje za lijevo krilo. No kako prijazni rok tek počinje i traje jako dugo, upitno je tko će od plavih otići, što je uvijek objektivno očekivati. Zasad je najviše upita za Sergija Domingueza te Luku Stojkovića.

– Ima jako puno zanimanja za dosta naših igrača, ne samo za Stojkovića, što i ne čudi s obzirom na to kako su dečki odigrali proljeće – kaže Kovačević.

Pred trenerom Dinama teži je posao nego prošlog ljeta jer nema toliko vremena za pripreme, ali s druge strane trebalo bi mu biti lakše jer sad ima formiranu momčad, dok je prošlog ljeta tek sve počeo graditi od temelja. A još očekuje i pojačanja, nekoga tko bi mogao mijenjati Mišića, želi još jednu 'osmicu', možda i desno krilo. 'Osmicu' su možda i pronašli, prema izraelskim medijima u Dinamo stiže Dor Peretz koji je dosad igrao u Maccabi Tel Avivu. Riječ je o 31-godišnjem igraču koji bi uskoro mogao postati igrač plavih. Ponuda Dinama navodno iznosi oko 750 tisuća eura po sezoni, a radi se o dvogodišnjem ugovoru s opcijom produljenja istog za još jednu sezonu. Zanimljivo, kao veznjak je bio najbolji strijelac izraelskog prvenstva s 19 golova, a osim igranja u domovini imao je i kratku epizodu u talijanskoj Veneziji.