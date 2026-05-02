Trener Osijeka bijesan nakon poraza u derbiju začelja: 'To možemo samo moja ekipa i ja'

Nogometaši Osijeka poraženi su s 1:0 na svom starom stadionu, Gradski Vrt, od Vukovara u derbiju začelja HNL-a. Jedini pogodak na utakmici zabio je Jakov Puljić u 56. minuti Vukovarci su se ovom pobjedom približili Osijeku na četiri boda zaostatka tri kola prije kraja prvenstva i zadržali nadu da mogu ostati u prvoligaškom društvu.
Vidno razočaran igrom svoje momčadi bio je trener Osijeka Tomislav Radotić:
- Mislim da smo imali dovoljno prilika da ne izgubimo utakmicu. Naša je boljka i dalje realizacija i na to nemam odgovor.
Ovaj poraz posebno je teško pao navijačima budući da je Kohorta na tom susretu proslavila 38. rođendan: "Teško mi je riječima opisati kako je izgubiti utakmicu pred ovakvim auditorijem. To možemo samo ja i moja ekipa" - dodao je Radotić.
- "Ovaj poraz mi je teže pao nego onaj na Maksimiru. Izuzetno mi je žao i teško. Radimo jedan korak naprijed, pa dva unazad. Očito nismo kompletni, nešto nam fali. Nije slučajno da nismo zabili gol. Jednostavno nevjerojatno - zaključio je.
Žalosno je gledati što je ostalo od NK Osijeka. Mađarski projekt oko NK Osijeka je bilo čisto pranje novca Orbanovog prijatelja plus petljanje u nacionalnu strukturu. Nije slučajno stadion napravljen u tzv. "Mađarskoj Retfali", a postoji toliko boljih lokacija u gradu, točnije uz primejrice obilaznicu gdje se svi moderni stadion grade zbog promene povezanosti i micanja od stambenog prostora. No, stadion ne mogu odnijeti, ali klub mogu unišititi. I tomu svjedočimo.