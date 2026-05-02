Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROBLEMI S REALIZACIJOM

Trener Osijeka bijesan nakon poraza u derbiju začelja: 'To možemo samo moja ekipa i ja'

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.05.2026.
u 21:45

Ovaj poraz posebno je teško pao navijačima budući da je Kohorta na tom susretu proslavila 38. rođendan

Nogometaši Osijeka poraženi su s 1:0 na svom starom stadionu, Gradski Vrt, od Vukovara u derbiju začelja HNL-a. Jedini pogodak na utakmici zabio je Jakov Puljić u 56. minuti Vukovarci su se ovom pobjedom približili Osijeku na četiri boda zaostatka tri kola prije kraja prvenstva i zadržali nadu da mogu ostati u prvoligaškom društvu.

Vidno razočaran igrom svoje momčadi bio je trener Osijeka Tomislav Radotić:

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

- Mislim da smo imali dovoljno prilika da ne izgubimo utakmicu. Naša je boljka i dalje realizacija i na to nemam odgovor.

Ovaj poraz posebno je teško pao navijačima budući da je Kohorta na tom susretu proslavila 38. rođendan: "Teško mi je riječima opisati kako je izgubiti utakmicu pred ovakvim auditorijem. To možemo samo ja i moja ekipa" - dodao je Radotić.

- "Ovaj poraz mi je teže pao nego onaj na Maksimiru. Izuzetno mi je žao i teško. Radimo jedan korak naprijed, pa dva unazad. Očito nismo kompletni, nešto nam fali. Nije slučajno da nismo zabili gol. Jednostavno nevjerojatno - zaključio je.
Ključne riječi
Vukovar 1991. HNL Tomislav Radotić NK Osijek

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
23:19 02.05.2026.

Žalosno je gledati što je ostalo od NK Osijeka. Mađarski projekt oko NK Osijeka je bilo čisto pranje novca Orbanovog prijatelja plus petljanje u nacionalnu strukturu. Nije slučajno stadion napravljen u tzv. "Mađarskoj Retfali", a postoji toliko boljih lokacija u gradu, točnije uz primejrice obilaznicu gdje se svi moderni stadion grade zbog promene povezanosti i micanja od stambenog prostora. No, stadion ne mogu odnijeti, ali klub mogu unišititi. I tomu svjedočimo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!