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KAKVA PRECIZNOST!

VIDEO Nevjerojatan manevar kanadera na Čiovu: Pogledajte koliko se nisko pilot spustio usred borbe s vatrom

požar Čiovo
Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica/DVD Slatine
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Autor
Lorena Posavec
23.06.2026.
u 17:12

Požarom su bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, a opožareno je oko 20 hektara

Veliki požar koji je jučer poslijepodne izbio na području Čiova, kod Slatina, lokaliziran je u večernjim satima, a dramatične snimke s terena objavljene su na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukla je snimka kanadera koji je tijekom gašenja izveo iznimno zahtjevan manevar. Kako se vidi na snimci objavljenoj na Facebooku, pilot protupožarnog zrakoplova spustio se vrlo nisko iznad tla na području zahvaćenom požarom. Prizor pokazuje koliko su takve intervencije zahtjevne i koliko preciznosti, iskustva i hrabrosti traže od pilota kanadera, osobito kada se požar širi u blizini naseljenih i teško pristupačnih područja.

Podsjećamo, dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiova-Slatine zaprimljena je u nedjelju u 16.10 sati u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije. Požarom su bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, a opožareno je oko 20 hektara, stoji u priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice. Na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage s područja Trogira, Splita i Kaštela. U gašenju je, prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, sudjelovao 51 vatrogasac sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP-a Split i Trogir te DVD-ova Slatine, Split, Trogir, Marina, Okruk, Vranjica, Kaštela i Gomilica. Vatrogascima su iz zraka pomagala i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Požar je lokaliziran u 20.50 sati, a tijekom noći nastavila se sanacija požarišta. Na terenu su ostale dežurne vatrogasne snage kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre.

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Ključne riječi
Čiovo Vatrogasci kanader požar

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