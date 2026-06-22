Napokon sjeli za stol: Washington i Teheran 18 sati razrađivali detalje trajnog sporazuma

Pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u švicarskom Bürgenstocku mogli bi predstavljati jednu od najvažnijih diplomatskih prekretnica na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko desetljeća. Nakon gotovo pola stoljeća neprijateljstva, gospodarskih sankcija, diplomatskih kriza i povremenih prijetnji otvorenim vojnim sukobom, Washington i Teheran prvi put javno govore o stvaranju temelja za trajni sporazum.



Nakon 18 sati intenzivnih razgovora, obje strane ističu kako je ostvaren znatan napredak, dok Pakistan i Katar, koji su posljednjih mjeseci preuzeli važnu posredničku ulogu, poručuju da je postavljen okvir za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je uspješan završetak prvog sastanka odbora na visokoj razini osnovanog u skladu s memorandumom o razumijevanju između Washingtona i Teherana. Prema njegovim riječima, razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi te su rezultirali ohrabrujućim pomacima.