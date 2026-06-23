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Ove je sezone briljirao

On je adut Zlatka Dalića za Panamu, gurnut će ga od prve minute! Takav igrač nam je nepresušno potreban

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Edi Džindo
23.06.2026.
u 11:15

S 18 je Pašalić još radio na baušteli, sad je Dalićev adut za prvih 11 protiv Paname

Kad god je u svojih dosadašnjih 16 nastupa za hrvatsku reprezentaciju bio na terenu, krilni napadač Orlando Cityja Marco Pašalić je uvijek nešto napravio. Bio to prodor, dribling, udarac, centaršut ili dodavanje, ovaj 177 centimetara visoki brzanac rođen u Karlsruheu nikad nije odigrao loše. I baš zato je zaslužio svoju prvu veliku priliku u hrvatskom dresu, svoj prvi start u nekoj istinski važnoj natjecateljskoj utakmici.

Marco bi se, po informacijama koje imamo, trebao naći u prvoj postavi u utakmici drugog kola skupine L protiv Paname. Osim što je zaslužio priliku, drugi razlog je onaj taktičke prirode, jer bi njegove kvalitete vrlo lako mogle doći do izražaja protiv Paname. Naime, njegov udarac s distance briljantnom lijevom nogom mogao bi biti jedan od glavnih načina za probijanje Paname koja će se braniti vrlo nisko i kompaktno u sustavu 5-4-1. Ako Panama uđe u 'krilo' svojeg vratara, tu bi Pašalićeve navike ulaska u sredinu i potezanja dalekometnog 'topa' maksimalno koristile vatrenima.

Pozicija desnog krila možda je najveća dvojba izbornika Zlatka Dalića ususret utakmici s Panamom. Dalić razmišlja i o, uvjetno rečeno, konzervativnijim opcijama poput inače centralnih igrača, Andreja Kramarića ili Marija Pašalića. To je izbornik napravio puno puta u svojem mandatu, ali u ovakvom dvoboju bi pravo desno krilo imalo više smisla, posebice kad uz ove ranije navedene razloge dodamo i Marcovu kvalitetu centaršuta. Te centaršuteve bismo čekali s vrlo dobrom visinom, to jest Antom Budimirom i Ivanom Perišićem.

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Kao jedino pravo desno krilo u redovima reprezentacije, igrač protiv Marca Pašalića nam je nepresušno potreban. I upravo u tome leži treći razlog zbog kojeg mu treba dati priliku, jer kad Marco osjeti samopouzdanje stručnog stožera, kao što je to osjetio i u Orlandu, onda može ubaciti čak i u brzinu više te postati nezaustavljiv. Marco bi nam zaista mogao puno donijeti. Inače, Marco je protekle sezone briljirao na američkom tlu, u svom klubu Orlandu, a igranjem u prvih 11 protiv Paname mogli bismo reći da je ostvario svoj "američki san". Za dečka koji je s 18 godina radio na baušteli, zvijezde se nisu loše posložile... 

Navijači iz Muenchena
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Marco Pašalić

Komentara 4

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KU
kublajkhan
11:39 23.06.2026.

Na žalost, dečko ima samo jednu fintu i uvijek se namješta na tu lijevu nogu. Svaki pravi protivnik ga može pročitati i zaustaviti. Ali ajde, bar je krilo i brži je od većine naših igrača.

Avatar FACA00
FACA00
11:38 23.06.2026.

pa da sada će svi biti dobri osim senatora kada treba spašavati....

ZR
Ze Roberto u
11:25 23.06.2026.

Sad će Džino za selektora......

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