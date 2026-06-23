Svjetska prvakinja poginula u nezamislivoj tragediji. Imala je samo 24 godine

Mlada, talentirana i uspješna, slovačka streličarka Denisa Hurban Baránková, dvostruka olimpijka i svjetska prvakinja, preminula je u dobi od samo 24 godine. Njezina smrt nije bila posljedica bolesti ili nesretnog slučaja na sportskom borilištu, već bizarnog i tragičnog spleta okolnosti na jednom običnom parkiralištu u bratislavskom naselju Petržalka, koji ledi krv u žilama. Sve se odigralo u noći s nedjelje na ponedjeljak, u kaosu koji je uslijedio nakon snažne oluje koja je poharala grad. Vatrogasci su bili na terenu u Osuského ulici, boreći se s posljedicama nevremena, uklanjajući srušena stabla i grane. Jedno je stablo palo na parkirani automobil, a vlasnika, 41-godišnjeg muškarca, zamolili su da pomakne vozilo kako bi ga mogli osloboditi. Taj rutinski zahtjev pretvorio se u uvod u nezamislivu tragediju. Prema jednoj od verzija istrage, vozač je, sjedajući u automobil, umjesto kočnice pritisnuo papučicu gasa. Vozilo je nekontrolirano jurnulo i pokosilo dvije osobe koje su se nalazile u blizini: Denisu i 11-godišnju djevojčicu.

Udarac je bio stravičan. Obje žrtve zadobile su teške i po život opasne ozljede. Hitne službe reagirale su munjevito. Djevojčica je s ozljedama prsnog koša, glave i prijelomom bedrene kosti, priključena na umjetnu plućnu ventilaciju, prevezena u Nacionalni institut za dječje bolesti. Denisa, s teškom intrakranijalnom ozljedom i u kritičnom stanju, također na umjetnoj ventilaciji, hitno je prebačena u bolnicu Kramáre. Unatoč nadljudskim naporima liječničkog tima, njezine su ozljede bile preteške. U nesreći je lakše ozlijeđen i sam vozač, koji je s ozljedama glave i prsnog koša prevezen u treću bolnicu.

Gubitak Denise Hurban Baránkove nije samo gubitak za njezinu obitelj i prijatelje, već i za cijeli slovački sport. S lukom i strijelom upoznao ju je otac kada joj je bilo samo osam godina, 2009. godine, a talent koji je pokazala bio je očit od samog početka. Već 2017. godine debitirala je za slovačku reprezentaciju i započela svoj strelovit uspon prema svjetskom vrhu. Njezina karijera bila je obilježena pionirskim uspjesima. Postala je prva slovačka streličarka koja se ikada kvalificirala za Svjetske igre. Trenirala je pod budnim okom svog supruga, Vladimíra Hurbana mlađeg

- Ova tragedija duboko je pogodila cijelu streličarsku i sportsku zajednicu. Jako smo potreseni i još uvijek pokušavamo procesuirati ono što se dogodilo. To je iznenadan i bolan događaj za koji je vrlo teško pronaći riječi - stoji u priopćenju Slovačkog streličarskog saveza.

Iako je njezina karijera bila kratka, popis njezinih postignuća je impresivan i svjedoči o iznimnom talentu. Dva puta je predstavljala Slovačku na najvećoj svjetskoj pozornici, Olimpijskim igrama. Prvo u Tokiju 2020., a zatim i u Parizu 2024. godine, gdje je nakon kvalifikacija bila 48. nositeljica, a u eliminacijskoj rundi ispala od Francuskinje Amélie Cordeau. Iako na Igrama nije osvojila medalju, samo sudjelovanje bio je dokaz njezine kvalitete i pripadnosti svjetskoj eliti. Vrhunac njezine karijere dogodio se 2025. godine na Svjetskim igrama u kineskom Chengduu. Tamo je, u disciplini terenskog streličarstva, osvojila zlatnu medalju, upisavši svoje ime u povijest slovačkog sporta. Njezina svestranost bila je nevjerojatna; osim u terenskom streličarstvu, briljirala je i u olimpijskoj disciplini zakrivljenog luka. Godine 2021., na Europskom prvenstvu u Antalyji, osvojila je brončanu medalju, što je bio prvi takav trofej za Slovačku u povijesti na kontinentalnim prvenstvima. Kolekciji je dodala i dvije titule viceprvakinje Europe u terenskom streličarstvu iz 2021. i 2023. godine

Njezin utjecaj nije bio ograničen samo na sportske rezultate. Denisa je bila simbol da se i iz male zemlje poput Slovačke može dosegnuti sam vrh svijeta.

- Za mnoge mlade streličare i streličarke bila je uzor, motivacija i dokaz da se može uspjeti na najvišoj svjetskoj razini. Njezin odlazak imat će ogroman utjecaj na cijeli naš sport - poručili su iz njezina matičnog saveza.

Paralelno s vrhunskom sportskom karijerom, Denisa je bila i predana studentica. Pohađala je studij laboratorijskih i istraživačkih metoda u zdravstvu na Fakultetu zdravstva i socijalnog rada Sveučilišta u Trnavi. Njezina izvrsnost prepoznata je i u akademskoj zajednici, pa joj je 2025. godine dodijeljena prestižna Rektorova nagrada, što svjedoči o njezinoj nevjerojatnoj sposobnosti da uskladi zahtjevan sportski život s akademskim obvezama. Njezina budućnost izgledala je blistavo, a planovi su bili veliki. Bila je prijavljena za nadolazeći Svjetski kup u Madridu i tek je nedavno, prije manje od mjesec dana, osvajanjem šestog mjesta na Europskom prvenstvu osigurala vizu za Europske igre koje će se održati u Istanbulu.

Tragična ironija sudbine htjela je da njezin posljednji javni nastup bude svečanog karaktera. Samo nekoliko dana prije smrti, u četvrtak, sudjelovala je na susretu olimpijaca i vrhunskih sportaša u Slovačkom olimpijskom i sportskom muzeju u Bratislavi. Tamo joj je uručena Medalja Slovačkog olimpijskog i sportskog odbora kao priznanje za njezine doprinose. Nasmijana i ponosna, primila je nagradu ne sluteći da su joj to posljednji dani života. Ta posljednja fotografija s medaljom postala je bolan podsjetnik na sve ono što je bila i sve ono što je još mogla postati.