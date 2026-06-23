Prosvjed u Lici test je za sve: Jesmo li složni u borbi za zdravlje

Prosvjed "Hodaj za Liku", koji građanska inicijativa "Gospić je naš dom" najavljuje za iduću subotu 27. lipnja povijesni je događaj, velik je test za sve Hrvate. Odnosno, za sve građane Hrvatske koje sustav još nije ušutkao i koji od šume još mogu jasno vidjeti drvo, odnosno prave probleme koji im se pokušavaju zamagliti i razvodniti propagandno besmislenim trabunjanjima o, primjerice, stvarima koje su se dogodile prije 70, 85 godina i koje više nemaju veze s današnjicom. Barem ne one veze koje nam se uporno nameću.



Danas je važno propitkivati zašto nam podivljala inflacija kakvu nema nijedna druga država u Europi jede plaće i mirovine i zašto samo nekima rastu plaće i prilagođavaju se troškovima života, a ostalima, iako im tvrtke bilježe velike poraste dobiti, plaće ostaju iste. Važno je više nego ikad brinuti se o zdravlju, mentalnom i fizičkom, jer na udaru je sa svih strana; od hrane upitnog podrijetla i tretiranja tijekom proizvodnje do pritisaka zbog kojih je sve lošija slika mentalnog zdravlja djece i radno sposobnog stanovništva.