Posvuda rastu, a nitko ih ne bere: Jedna šaka ovih crvenih bobica jača srce, čisti krv i pomaže probavi bolje od tableta

Izreka "zdrav kao dren" duboko je ukorijenjena u našem jeziku, svjedočeći o iznimnoj otpornosti biljke koja živi i dulje od dvjesto godina. Unatoč tome što dren (Cornus mas) samoniklo raste gotovo posvuda u Hrvatskoj, od sunčanih obronaka do rubova šuma, njegovi plodovi ostaju neubrani, a vrijednost zaboravljena. Ova biljka, cijenjena još u antičkoj Grčkoj i Rimu, prava je riznica zdravlja koju moderna civilizacija zaobilazi. Njegovo tvrdo drvo nekoć se koristilo za koplja, simbolizirajući snagu koja se preslikava na ljekovita svojstva crvenih plodova.

Kada se govori o izvorima vitamina C, prva asocijacija su agrumi. Ipak, plodovi drena tu titulu nose s više prava jer, ovisno o staništu, mogu sadržavati dvostruko više askorbinske kiseline od naranče, nadmašujući čak i limun. Nutritivna snaga tu ne staje. Drenjine su prepune antioksidansa, prvenstveno antocijanina, koji im daju tamnocrvenu boju i snažna protuupalna svojstva. Bogate su i organskim kiselinama, taninima i pektinima, spojevima koji sinergijski jačaju imunitet i štite organizam od slobodnih radikala.

Blagotvorni učinci drena na kardiovaskularni sustav poznati su u narodnoj medicini, a danas ih potvrđuju i znanstvena istraživanja. Upravo su antocijanini ključni za zaštitu krvnih žila, smanjenje oksidativnog stresa i prevenciju ateroskleroze. Redovita konzumacija plodova ili prerađevina može pomoći u regulaciji masnoća u krvi i održavanju zdravlja srca. Tradicionalno se dren koristio i kao lijek protiv slabokrvnosti i iscrpljenosti, vjerojatno zbog bogatstva željezom i drugim bioaktivnim spojevima koji potiču oporavak i čiste krv.

Jedno od najcjenjenijih svojstava drena jest njegovo adstringentno djelovanje, zbog čega je stoljećima bio prvi izbor u liječenju probavnih smetnji. Visok udio tanina i pektina čini ga iznimno učinkovitim prirodnim lijekom kod proljeva i drugih gastrointestinalnih tegoba. Djeluje umirujuće na sluznicu probavnog sustava, smanjuje upale i pomaže u uspostavljanju ravnoteže. Osim toga, narodna medicina ga preporučuje za snižavanje temperature, a ljekovitima se ne smatraju samo plodovi, već i kora te listovi.

Moderna znanost sve više potvrđuje ono što je tradicija odavno znala, pružajući detaljan uvid u mehanizme djelovanja spojeva iz drena. Istraživanja su pokazala da ekstrakti plodova imaju širok spektar farmakoloških svojstava, uključujući zaštitno djelovanje na ključne organe poput jetre, bubrega i mozga. Pokazalo se da antocijanini iz drena imaju antihiperglikemijski učinak, što znači da mogu pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, kao i antihiperlipidemijski učinak, pridonoseći boljoj kontroli kolesterola i triglicerida. Ova otkrića otvaraju vrata primjeni drena kao podrške u liječenju suvremenih metaboličkih bolesti.

Postavlja se pitanje zašto je dren, uz sve prednosti, toliko zapostavljen. Odgovor leži u zahtjevima suvremene industrije koja favorizira plodove jednostavne za masovnu proizvodnju. Dren ima košticu koju je teško odvojiti od mesa ploda, što komplicira obradu. Ipak, njegova otpornost na bolesti čini ga idealnim za ekološki uzgoj bez pesticida. Plodovi, kiselkasto-slatkog okusa, najbolji su kada potpuno sazru. Mogu se jesti svježi, no njihova prava vrijednost dolazi do izražaja u preradi u sokove, sirupe, džemove, pa čak i rakije, čime se ova zaboravljena voćka može lako vratiti na naše stolove.