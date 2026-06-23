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NEUSPJELI PREVRAT

Zagrebački HDZ mijenja strategiju prema Možemo!

Autor
Iva Boban Valečić
23.06.2026.
u 13:48

Čitavu proceduru pratile su priče o upravljanju krizom "odozgo" jer Čičak figurira kao osoba iz kruga Pave Kostopeča, čovjeka koji je u više navrata jurišao na prvu poziciju u HDZ-u Zagreba pa se u ožujku, nakon ostavki u Donjoj Dubravi u stranci govorilo kako je ideja očistiti zagrebački HDZ od svih koji nisu slijepo poslušni višim stranačkim strukturama

Pokušaj prevrata u jednoj od najvažnijih HDZ-ovih organizacija u Zagrebu, onoj u Donjoj Dubravi, nije uspio. Zlatko Čičak ostao je predsjednik organizacije sa 150 osvojenih glasova, u odnosu na 137 koje je dobio njegov izazivač Matej Klaić. Podsjetimo, Čičku su se, ni šest mjeseci kako je na unutarstranačkim izborima osvojio poziciju, suprotstavili članovi odbora stranke u ovoj četvrti, odbijajući suradnju oko imenovanja tajnika organizacije. Svih 12 članova odbora zatim je podnijelo ostavku, nakon čega vrh gradske organizacije HDZ-a nije imao izbora osim raspustiti organizaciju u Donjoj Dubravi i raspisati izvanredne izbore.

Ključne riječi
Možemo! Zlatko Čičak donja dubrava HDZ

Komentara 1

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Avatar Navijač
Navijač
14:40 23.06.2026.

Da Zagrebački HDZ radi dobro , nebi bio u oporbi. Više nije dovoljno samo pametovati po gradskoj skupštini , nego treba imati aktivne članove. Kakve šanse ima recimo neka mlada osoba koja nije završila visoku ßkolu , da uđe uuđe u predsjedništvo gradskog HDZ -a ? Nikakve , a može biti izuzetno sposobna. Jedino ako ima dobru vezu. Možemo je i dobio izbore baš zahvaljujući takvima.

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