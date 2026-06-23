Zagrebački HDZ mijenja strategiju prema Možemo!

Pokušaj prevrata u jednoj od najvažnijih HDZ-ovih organizacija u Zagrebu, onoj u Donjoj Dubravi, nije uspio. Zlatko Čičak ostao je predsjednik organizacije sa 150 osvojenih glasova, u odnosu na 137 koje je dobio njegov izazivač Matej Klaić. Podsjetimo, Čičku su se, ni šest mjeseci kako je na unutarstranačkim izborima osvojio poziciju, suprotstavili članovi odbora stranke u ovoj četvrti, odbijajući suradnju oko imenovanja tajnika organizacije. Svih 12 članova odbora zatim je podnijelo ostavku, nakon čega vrh gradske organizacije HDZ-a nije imao izbora osim raspustiti organizaciju u Donjoj Dubravi i raspisati izvanredne izbore.