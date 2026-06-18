Dinamo novo pojačanje pronašao u Izraelu? Stiže iskusni vezni igrač, poznati i detalji transfera

Iako je iza nogometaša Dinama vrlo uspješna sezona, plavi su vrlo aktivni na tržištu te traže načine kako da dodatno pojačaju momčad uoči sljedeće sezone. Tako su na Maksimir već stigli Mislav Oršić i Gabrijel Šivalec kao pojačanja za krilne pozicije, a traži se pojačanje i u veznom redu. Čini se kako je tu izbor pao na Dora Peretza.

Riječ je o 31-godišnjem veznom igraču Maccabija iz Tel-Aviva, barem do 30. lipnja kada mu istječe ugovor. Peretz je navodno već sletio u Zagreb kako bi finalizirao prelazak u Dinamo kojem će se pridružiti nakon 12 godina u prvoj momčadi Maccabija čije je i dijete, odnosno veliki dio juniorske karijere proveo je u njegovoj akademiji. S vremenom se prometnuo i u kapetana momčadi.

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Peretz po Transfermarktu vrijedi 1.6 milijuna eura, ali u Dinamo će stići kao slobodan igrač - potpuno besplatno. Dogovorio je dvogodišnji ugovor uz plaću od 750 tisuća eura i opciju produljenja za još jednu sezonu. Za Maccabi je odigrao čak 407 utakmica i zabio 80 golova i dodao 35 asistencija.

U karijeri ima i 55 nastupa za reprezentaciju Izraela te je za nju postigao devet pogodaka. Peretz ima i ponešto inozemnog transfera, jednu sezonu proveo je na posudbi u Veneziji i skupio 18 nastupa u Serie A.