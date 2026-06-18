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Počeli s pripremama

Puno toga se promijenilo otkada je Oršić napustio Dinamo, ali plavi su dobili veliko pojačanje

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Igor Soban/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
18.06.2026.
u 17:48

Plavi sad imaju posla oko kvalifikacija za Ligu prvaka, švicarski Thun je ušao u prvu ligu i odmah osvojio naslov što znači da je riječ o ozbiljnoj momčadi i plavi su u ždrijebu mogli puno bolje proći.

Dinamu je završio godišnji odmor, trener Mario Kovačević dobro raspoložen okupio je svoje igrače u Maksimiru i krenuo u nove pripreme, želja je nastaviti tamo gdje se stalo, s odličnim igrama na proljeće koje su plavima na kraju donijele uvjerljivo osvajanje naslova prvaka te osvojeni kup.

– Imali smo dovoljno vremena za odmor. Gotovo smo kompletni, na Svjetskom prvenstvu su McKenna i Radeljić, koji će nam se kasnije pridružiti. Pritisak? Pa u Dinamu je uvijek pritisak, ali znamo kakva je bila prošla sezona, pa smo sve ipak posložili. Ne možemo se opustiti, ali imamo temelje i želimo se nadograditi. Napravili smo ono što smo htjeli, vratili smo obje titule i želimo nastaviti u takvom ritmu. Nadam se da ćemo biti zdravi i pravi već u drugom pretkolu, ne bojimo se nikoga. Ako želimo igrati Ligu prvaka, nećemo razmišljati koga ćemo izvući, nego da mi budemo pravi – rekao je Kovačević i nastavio o aktualnostima:

Oršić: Sretan sam ovdje

– Što se tiče prijelaznog roka, prezadovoljan sam suradnjom sa svima, s predsjednikom i sportskim direktorom, a najbitnije je da smo svi i dalje tu. Bit će sigurno još promjena, ali u klubu radimo dobar posao i siguran sam da ćemo biti još bolji. Doveli smo Oršića, znamo kakav je to igrač i siguran sam da će nam pomoći na terenu, ali i izvan terena jer je bitan za svlačionicu i puno je toga prošao. Znamo da tražimo zamjenu za kapetana Mišića, još jednu "šesticu", možda i "osmicu", rekao je trener plavih Mario Kovačević, a onda i doznao da plavi nisu imali sreće u ždrijebu, dobili su zacijelo najtežeg mogućeg suparnika, švicarskog prvaka Thun.

No, kako je rekao, nije važno tko je s druge strane već je važnije da Dinamo bude na potrebnoj razini pa ćemo vidjeti kakvi će biti plavi u trećem tjednu srpnja kada prvo gostuju u Švicarskoj.

U svakom slučaju sad su jači za Mislava Oršića koji se vratio u Dinamo i jučer odradio prvi trening s plavima koje baš i ne poznaje, jer puno se toga u momčadi Dinama promijenilo otkako je otišao iz Maksimira.

– Sretan sam što sam ponovno ovdje. Dinamo je moj klub i lijepo mi se vratiti. Bit će emotivan povratak pred Dinamove navijače. Drukčiji je bio osjećaj kod mog prvog dolaska u Dinamo, tada sam bio mlađi. Razgovarao sam sada sa Zagorcem i Mišićem, samo su njih dvojica ostali iz prvog mandata kada sam bio ovdje. Puno je novih lica, ali dat ću sve od sebe da se što prije uklopim i da odgovorim svim zahtjevima. Imamo jako dobru momčad, bilo je puno promjena prošle sezone, a nakon toga su u drugom dijelu sezone, nakon zimskih priprema ulovili sve konce igre i, realno, na kraju lagano osvojili prvenstvo – pričao nam je Mislav Oršić prije negoli je istrčao na prvi trening s plavima na terenu 'Luka Modrić' u Maksimiru.

Za Dinamo je važno što na okupu, osim McKenne i novopridošlog Radeljića, ima sve igrače koji su furioznim proljećem stigli do dvostruke krune. No, prijelazni rok tek počinje, puno je zanimanja za igrače Dinama. U Maksimiru bi željeli cijeli kadar zadržati do kraja europskih kvalifikacija, izboriti Ligu prvaka pa onda ni prodaja ne bi bila nužna.

– Ima puno zanimanja za naše igrače, ne samo za Luku Stojkovića – kaže Kovačević. No, vidjet ćemo koliko će se Dinamo moći othrvati ponudama europskih klubova jer od nečega (prodaje) mora se i živjeti i financirati ta zapravo skupi pogon.

Plavi će u Maksimiru uz treninge i testiranja raditi do 22. lipnja, a onda se sele u Sloveniju, u svoju bazu u kojoj su bili i prošlog ljeta. Tamo će odigrati dvije pripremne utakmice, a onda se vratiti kući gdje će imati još dvije utakmice. Prema prvim najavama, suparnici bi im u Zagrebu trebali biti ukrajinski klubovi, ali to još nije definirano.

22. lipnja sele u Sloveniju

No, plavi sad imaju posla oko kvalifikacija za Ligu prvaka, švicarski Thun je ušao u prvu ligu i odmah osvojio naslov što znači da je riječ o ozbiljnoj momčadi i plavi su u ždrijebu mogli puno bolje proći. Sad se valja pripremiti za ovog nezgodnog suparnika, bilo bi jako važno preskočiti tu prvu prepreku i napraviti prvi korak prema Ligi prvaka.

Na prvom treningu bili su: Filipović, Nevistić, Zagorac, Žnuderl; Valinčić, Dominguez, Živković, Galešić, Torrente, Goda, Perez-Vinlöf; Mišić, Zajc, Stojković, Soldo, Mudražija, Čaić, Kačavenda, Šunta; Vidović, Lisica, Hoxha, Beljo, Bakrar, Horvat, Oršić, Varela, Cordoba, Kulušić.

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Ključne riječi
HNL Mislav Oršić Dinamo

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