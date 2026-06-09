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SLAVODOBITNI POVRATAK

Evo koje su bile prve riječi Mislava Oršića nakon povratka u Dinamo: Poznato i koji će broj nositi

GNK Dinamo
VL
Autor
Vecernji.hr
09.06.2026.
u 19:30

Za plavi klub je između 2018. i 2023. odigrao 216 utakmica te zabio 91 gol i dodao 40 asistencija. Zajedno s Brunom Petkovićem najbolji je strijelac u povijesti Dinama kada su u pitanju europska natjecanja

Mislav Oršić od utorka je ponovno igrač Dinama, kluba koji je napustio u zimu 2023. Prešao je tada u engleski Southampton pa kasnije nosio dres turskog Trabzonspora prije nego se prije godinu i pol skrasio u ciparskom Pafosu. U tom je klubu ponovno uhvatio formu koja ga je nekada krasila, a sada se na poziv Zvonimira Bobana vratio u Dinamo.

Za plavi klub je između 2018. i 2023. odigrao 216 utakmica te zabio 91 gol i dodao 40 asistencija. Zajedno s Brunom Petkovićem najbolji je strijelac u povijesti Dinama kada su u pitanju europska natjecanja, obojica imaju po 28. Navijači ga posebno pamte po legendarnim hat-trickovima protiv Atalante i Tottenhama u slavnim pobjedama Dinama kao i po jedinom pogotku na susretu u pobjedi nad Chelseajem.

U Dinamu će ponovno nositi dres s brojem 99 koji ga je i proslavio, a po povratku je poručio:

-  Stvarno sam sretan što sam se vratio, Dinamo je oduvijek bio moj klub. Pred nama su veliki izazovi i spreman sam na sve što nas čeka. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost, želim uzvratiti na najbolji mogući način. Ma, sam osjećaj igranja za svoj klub je poseban. Cijelo sam vrijeme pratio Dinamo, kad god sam imao priliku. Gledao sam gotovo sve utakmice tako da znam da imamo vrlo dobru momčad. Možda u prvom dijelu prošle sezone još nisu bili toliko uigrani pa je bilo manjih oscilacija, ali u nastavku su stvarno pokazali sve što mogu, osvojili su dvostruku krunu, zabijali puno golova, malo primali... Sad moramo tako nastaviti - rekao je za klupsku stranicu.

Oršića su sjajne igre u Dinamu dovele i do statusa hrvatskog reprezentativca. Za vatrene je zabio dva gola u 28 nastupa i bio dio reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.
Ključne riječi
HNL povratak Mislav Oršić Dinamo

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