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MENTALNI TRENING

Vatrene može izvući metoda koja je Đokovića učinila velikim, on je odličan primjer za ovo stanje

SP 2026 Toronto: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening u Torontu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
23.06.2026.
u 17:38

U studiju Večernjeg lista gostovao je Luka Škrinjarić, magistar psihologije, koji petnaest godina surađuje s Antom Budimirom

Psihološka komponenta prema kojoj moraš neku utakmicu pobijediti pod svaku cijenu jedna je od najtežih stvari s kojima se neka momčad bori. Mentalni treninzi i pomicanje granica u tom smislu odavno su uvjeti bez kojih ne možete u modernom sportu. Zato smo u studio Večernjeg lista pozvali Luku Škrinjarića, koji je magistrirao psihologiju, a ovim znanstvenim temama bavi se profesionalno zadnjih petnaestak godina. S našim je novinarom Željkom Jankovićem prošao brojne zanimljive teme.

– Jako je teško igrati takve utakmice. Kada igrate s favoritom, onda vam je lakše nego u utakmicama protiv Paname ili Gane, jer u njima morate dobiti – počeo je Škrinjarić.

Za rezultate mentalnog treninga, treba vam dobar trener, ali i konzument mora imati kapacitete, a najvažniji je balans primatelja i davatelja usluge?

– Tako je. No, sve je rad. Kao što sportaši rade na svom fizičkom ili tehničko-taktičkom dijelu, tako rade i na mentalnoj komponenti. Nije to ništa drugačije, također postoje vježbe koje morate raditi kako biste bili najbolji kada je najpotrebnije. Ne možete to raditi povremeno, već je mentalni trening jako važan stup pripreme.

A kako se nogometaš priprema za Svjetsko prvenstvo?

– Mogu govoriti iz perspektive Ante Budimira, s njim surađujem nekih 14 godina. On je počeo s tim još dok je bio u Interu iz Zaprešića. U tom smo razdoblju prošli sve svašta. Ali istaknuo bih jednu stvar, nije Ante lud, pod navodne znake, ili da ima nekih problema. Dapače, on je izuzetno lagan slučaj koji shvaća važnost malih postotaka. On shvaća da svake sezone može uzeti ponešto ekstra od svoje kondicijske pripreme ili tehničko-taktičkih detalja, pa isto tako i iz mentalnih priprema...

To je onih jedan posto o kojima u svojoj knjizi "Atomske navike" priča autor James Clear?

– Pa da. To vam je kao kada promašite šansu na početku utakmice, sljedeća prilika možda može doći već u sljedećoj minuti, a ako predugo ostanete u toj negativnoj zoni, opet ćete promašiti. To se događa ako ostanete u prošlosti, predugo razmišljate o svojoj pogrešci i ne uspijete izići iz rupe, onda ste u problemu. To su detalji i sitnice koje morate skraćivati.

Kada ste spomenuli vrijeme provedeno u crnoj rupi, odnosno, koliko vam je potrebno da iziđete iz krize ono je što čini razliku između pobjednika i gubitnika, kako bi kazao Novak Đoković.

– Da, on je odličan primjer. Posebice u sportu u kojem imate vrijeme aktivnosti i neaktivnosti. U teniskom meču koji, primjerice, traje sat i pol vremena, imate oko 35 minuta aktivne igre, a sve ostalo je neaktivno.

Dakle, ostatak vremena je poligon na kojem se borite sami sa sobom?

– Tako je. Borite se sa svojim demonima, da vas odličan potez ne digne previše, kao i da vas promašeni zicer ne spusti previše. Nakon svakog poteza treba vam 25-30 sekundi da se resetirate. 
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 3

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Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
17:42 23.06.2026.

Opet sa ekipom iz komšiluka, neka njih izvlači njihov "Čika Spasoje" ako im to pomaže.

Avatar Samodesno
Samodesno
17:42 23.06.2026.

Kako u članak o Hrvatima ubaciti i nekog srbina.

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