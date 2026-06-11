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POTVRĐENO

Dinamo doveo još jednog igrača, na Maksimir stigao jedan od većih talenata

Gabrijel Šivalec
GNK Dinamo
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 21:46

"Na Maksimir dolazi iz Slaven Belupa pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće!", poručili su iz Dinama.

Gabrijel Šivalec novi je igrač Dinama. Nadareni osamnaestogodišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac, Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s plavim klubom.

"Na Maksimir dolazi iz Slaven Belupa pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće!", poručili su iz Dinama.

Riječ je o igraču koji ponajprije pokriva poziciju lijevog krila i jedan je od većih talenata u hrvatskom nogometu.

U prvoj sezoni u seniorskom nogometu odigrao je 21 utakmicu, uglavnom ulazeći s klupe, i zabio dva gola i dodao jednu asistenciju. Oba pogotka zabio je u susretu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Graničara i to nakon što je ušao s klupe u drugom poluvremenu. U HNL-u je u 18 nastupa upisao jednu asistenciju.

Šivalec je rođen u Zaboku, ali produkt je Slavenove škole nogometa. Transfermarkt ga procjenjuje na pola milijuna eura. Nastupao je za U-17, U-18 reprezentacije Hrvatske dok danas igra za nacionalnu vrstu u uzrastu do 19 godina. Za tu je selekciju dosad upisao tri nastupa i još čeka svoj prvi pogodak.

Riječ je o prodornom, brzom krilnom igraču s dobrom tehnikom. Takav se profil u hrvatskom nogometu ne nalazi često pa je očito kako su u Dinamu odlučili reagirati i odlučili dovesti mladog igrača s puno potencijala. 
Ključne riječi
Dinamo Gabrijel Šivalec

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