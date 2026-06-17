Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Vatreni koji je srušio Engleze: Ljudi i danas pričaju o toj utakmici, a bude li danas igrao Musa...
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODRŽAN ŽDRIJEB

Rijeka protiv bugarskog CSKA ili irskog Derrya, Varaždin s češkim Hradecom u Konferencijskoj ligi

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 14:32

Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igrat će protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofija i irskog Derrya. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici.

U švicarskom Nyonu je održan ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige, a hrvatski klubovi su saznali koji su im potencijalni protivnici na utakmicama 23. i 30. srpnja.

Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igrat će protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofija i irskog Derrya. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici. 

Varaždin ide na češke Hradec Kralove, a Varaždinci će prvu utakmicu igrati doma.

Njima se u ovoj fazi može pridružiti Hajduk koji će, ako ispadne od Žiline u drugom pretkolu Europa lige, igrati s poljskim Katowicama. Hajduk će, ako prođe Žilinu, igrati protiv ciparskog Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. 
Ključne riječi
Varaždin Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!