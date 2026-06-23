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MIJENJAMO I FORMACIJU

Otkrivamo sastav Hrvatske protiv Paname, Dalić će napraviti brojne promjene!

SP 2026 Toronto: Konferencija za medije na kojoj su prisustvovali Zlatko Dalić i Mateo Kovačić
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 07:49

Izbornik Zlatko Dalić će nakon Engleske promijeniti formaciju i zaigrati s četvoricom u obrani (4-2-3-1). To znači da će iz momčadi ispasti Vušković.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u jedan sat po našem vremenu s Panamom igra susret drugog kola Svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić će nakon Engleske promijeniti formaciju i zaigrati s četvoricom u obrani (4-2-3-1). To znači da će iz momčadi ispasti Vušković.

Jedna od najvećih dvojbi koja se u hrvatskom javnom prostoru stvara uoči dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname odnosi se na vezni red. Konkretno, riječ je o Mateu Kovačiću i dilemi treba li biti član početne postave u dvoboju drugog kola Svjetskog prvenstva. 

Navijači iz Muenchena

Međutim, Kovačić još uvijek nije na svojih sto posto. Podsjetimo da naš veznjak od rujna pa sve do travnja zbog ozljede nije igrao, a nakon što se vratio i počeo igrati za City, njegova je uloga bila relativno sporadična, pa još nije uhvatio pravi natjecateljski ritam. 

Pokušao ga je na to potaknuti Dalić u pripremnim dvobojima protiv Belgije i Slovenije, no iz tabora vatrenih u Alexandriji doznajemo da unatoč tim utakmicama još nije ni blizu svojih maksimalnih sposobnosti. Upravo je to razlog zbog kojega Dalić planira Kovačića ubacivati u igru oko 60. minute susreta, kako bi barem uz razliku u svježini u odnosu na većinu suparničkih igrača pokušao dobiti ono najbolje od Kovačića u utakmici. 

Odlična vijest u ovoj promjeni sustava jest što će Luki Modriću u veznom redu sada vrlo vjerojatno društvo praviti Petar Sučić, a ne Mario Pašalić. Sučić će svojom trkom i dinamikom znatno bolje nadopunjavati Modrića u sredini terena, a kad tome dodamo čarobnjaka Martina Baturinu na poziciji ofenzivnog veznjaka, mora se priznati da naš vezni red protiv Paname u taktičkim okvirima itekako ima smisla.

Nadalje, Marco Pašalić bi se, po informacijama koje imamo, trebao naći u prvoj postavi. Osim što je zaslužio priliku, drugi razlog je onaj taktičke prirode, jer bi njegove kvalitete vrlo lako mogle doći do izražaja protiv Paname. Naime, njegov udarac s distance briljantnom lijevom nogom mogao bi biti jedan od glavnih načina za probijanje Paname koja će se braniti vrlo nisko i kompaktno u sustavu 5-4-1. Ako Panama uđe u 'krilo' svojeg vratara, tu bi Pašalićeve navike ulaska u sredinu i potezanja dalekometnog 'topa' maksimalno koristile vatrenima.

Hrvatska će, dakle, večeras istrčati u ovom sastavu:

Livaković - Gvardio, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić - P. Sučić, Modrić - Perišić, Baturina, Marco Pašalić - Budimir

Formacija
Foto: Večernji list

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 2

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Avatar tarana
tarana
08:24 23.06.2026.

Kad je nogomet u pitanje kod nas nema glupih. Kamo sreće da smo toliko bistri po drugim, puni važnijim i životnijim stvarima.

NE
Nemanadimak
08:02 23.06.2026.

Koja glupost. Pa Musa je dobro igrao i zabio a sada forsiramo Budimira? Cemu to? Perija i Luka trebaju sa klupe uci. Sa Kovom obrnuto krenuti od pocetka a Luka neka udje u 60 minuti. Perija isto, Marco Pasalic moze cijelu itakmicu z visokom tempu. Sucic Batrina trebaju igrati osmicu i desetku. Kova zadnjeg. Gvardiol ne treba ici po boku napred jer tu primamo golove i zaboravi se vratiti i umislio je kako je krilni napadac. Ako dovijemo 1:0 bice dobro jer nemamo ko ce dati gol. Krama mora od pocetka jer on i Sucic jedini imaju osjecaj za gol. Ostali slabo.

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