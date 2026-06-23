Otkrivamo sastav Hrvatske protiv Paname, Dalić će napraviti brojne promjene!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u jedan sat po našem vremenu s Panamom igra susret drugog kola Svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić će nakon Engleske promijeniti formaciju i zaigrati s četvoricom u obrani (4-2-3-1). To znači da će iz momčadi ispasti Vušković.
Jedna od najvećih dvojbi koja se u hrvatskom javnom prostoru stvara uoči dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname odnosi se na vezni red. Konkretno, riječ je o Mateu Kovačiću i dilemi treba li biti član početne postave u dvoboju drugog kola Svjetskog prvenstva.Navijači iz Muenchena
Međutim, Kovačić još uvijek nije na svojih sto posto. Podsjetimo da naš veznjak od rujna pa sve do travnja zbog ozljede nije igrao, a nakon što se vratio i počeo igrati za City, njegova je uloga bila relativno sporadična, pa još nije uhvatio pravi natjecateljski ritam.
Pokušao ga je na to potaknuti Dalić u pripremnim dvobojima protiv Belgije i Slovenije, no iz tabora vatrenih u Alexandriji doznajemo da unatoč tim utakmicama još nije ni blizu svojih maksimalnih sposobnosti. Upravo je to razlog zbog kojega Dalić planira Kovačića ubacivati u igru oko 60. minute susreta, kako bi barem uz razliku u svježini u odnosu na većinu suparničkih igrača pokušao dobiti ono najbolje od Kovačića u utakmici.
Odlična vijest u ovoj promjeni sustava jest što će Luki Modriću u veznom redu sada vrlo vjerojatno društvo praviti Petar Sučić, a ne Mario Pašalić. Sučić će svojom trkom i dinamikom znatno bolje nadopunjavati Modrića u sredini terena, a kad tome dodamo čarobnjaka Martina Baturinu na poziciji ofenzivnog veznjaka, mora se priznati da naš vezni red protiv Paname u taktičkim okvirima itekako ima smisla.
Nadalje, Marco Pašalić bi se, po informacijama koje imamo, trebao naći u prvoj postavi. Osim što je zaslužio priliku, drugi razlog je onaj taktičke prirode, jer bi njegove kvalitete vrlo lako mogle doći do izražaja protiv Paname. Naime, njegov udarac s distance briljantnom lijevom nogom mogao bi biti jedan od glavnih načina za probijanje Paname koja će se braniti vrlo nisko i kompaktno u sustavu 5-4-1. Ako Panama uđe u 'krilo' svojeg vratara, tu bi Pašalićeve navike ulaska u sredinu i potezanja dalekometnog 'topa' maksimalno koristile vatrenima.
Hrvatska će, dakle, večeras istrčati u ovom sastavu:
Livaković - Gvardio, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić - P. Sučić, Modrić - Perišić, Baturina, Marco Pašalić - Budimir
Kad je nogomet u pitanje kod nas nema glupih. Kamo sreće da smo toliko bistri po drugim, puni važnijim i životnijim stvarima.