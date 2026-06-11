Navijači Hajduka o odlasku Ante Rebića: 'Normalno kad ste nesposobni'

Suradnja između Hajduka i nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Ante Rebića neće biti produžena, jer 32-godišnji napadač nije prihvatio novu ponudu, izvijestili su u četvrtak iz splitskog kluba.

"Ugovor Ante Rebića koji istječe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri", poručili su iz Hajduka na službenom Facebook profilu.

Rebić je za Hajduk u prošloj sezoni odigrao 30 utakmica te postigao sedam pogodaka i imao šest asistencija.

Za reprezentaciju Hrvatske Rebić je odigrao 42 utakmice i postigao tri gola, a posebno važan je bio onaj u pobjedi nad Argentinom u grupnoj fazi natjecanja na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, gdje su Vatreni osvojili drugo mjesto. Izbornik Zlatko Dalić ga je prestao pozivati nakon što se Rebić kritički osvrnuo na njegov rad u objavi na Instagramu poslije nastupa na Europskom prvenstvu 2021.

Još nije poznato gdje će Rebić nastaviti karijeru u kojoj je, osim za Split i Hajduk, igrao i za Fiorentinu, RB Leipzig, Veronu, Eintracht, Milan, Bešiktaš i Lecce.

A navijači Hajduka smatraju da ovo nije dobar potez kluba, ako je suditi po komentarima na službenom Facebook profilu. Evo nekih od najlajkanijih komentara:

"Kada će biti Biliću hvala na suradnji i sretno u daljnjoj karijeri?"

"Baš čudno, je l' da? I njemu je čudno kako Krovinović i neki imaju po 700.000, a on 40.000, iako je puno bolji igrač od njih i više je dao u godinu nego onaj u pet godina."

"Drugi red lijevo nema 10 eura u džepu."

"Bitno da se sposobni predsjednik i ostali uhljebi namire..."

"A jada i čemera."

"Past će udruga kad-tad, nije ničija gorjela do zore pa neće ni vaša."

"Treba namiriti 2 člana uprave za financije i ostale kancelarije."

"A da ste možda uzeli u obzir raskinuti ugovor urugvajskoj prevari i dati Anti ono što zaslužuje, a i što je potpisao debelo ispod onoga što je mogao dobiti vani..."

"Normalno kad ste nesposobni."

"Super ste, nema na čemu. Sezona počinje za par dana i kao i obično nemamo pojma kako započeti sezonu i s kim."