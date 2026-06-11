Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZADOVOLJNI

Navijači Hajduka o odlasku Ante Rebića: 'Normalno kad ste nesposobni'

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 18:33

Navijači Hajduka smatraju da ovo nije dobar potez kluba, ako je suditi po komentarima na službenom Facebook profilu.

Suradnja između Hajduka i nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Ante Rebića neće biti produžena, jer 32-godišnji napadač nije prihvatio novu ponudu, izvijestili su u četvrtak iz splitskog kluba.

"Ugovor Ante Rebića koji istječe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri", poručili su iz Hajduka na službenom Facebook profilu.

Rebić je za Hajduk u prošloj sezoni odigrao 30 utakmica te postigao sedam pogodaka i imao šest asistencija.

Za reprezentaciju Hrvatske Rebić je odigrao 42 utakmice i postigao tri gola, a posebno važan je bio onaj u pobjedi nad Argentinom u grupnoj fazi natjecanja na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, gdje su Vatreni osvojili drugo mjesto. Izbornik Zlatko Dalić ga je prestao pozivati nakon što se Rebić kritički osvrnuo na njegov rad u objavi na Instagramu poslije nastupa na Europskom prvenstvu 2021.

Još nije poznato gdje će Rebić nastaviti karijeru u kojoj je, osim za Split i Hajduk, igrao i za Fiorentinu, RB Leipzig, Veronu, Eintracht, Milan, Bešiktaš i Lecce.  

A navijači Hajduka smatraju da ovo nije dobar potez kluba, ako je suditi po komentarima na službenom Facebook profilu. Evo nekih od najlajkanijih komentara:

"Kada će biti Biliću hvala na suradnji i sretno u daljnjoj karijeri?"

"Baš čudno, je l' da? I njemu je čudno kako Krovinović i neki imaju po 700.000, a on 40.000, iako je puno bolji igrač od njih i više je dao u godinu nego onaj u pet godina."

"Drugi red lijevo nema 10 eura u džepu."

"Bitno da se sposobni predsjednik i ostali uhljebi namire..."

"A jada i čemera."

"Past će udruga kad-tad, nije ničija gorjela do zore pa neće ni vaša."

"Treba namiriti 2 člana uprave za financije i ostale kancelarije."

"A da ste možda uzeli u obzir raskinuti ugovor urugvajskoj prevari i dati Anti ono što zaslužuje, a i što je potpisao debelo ispod onoga što je mogao dobiti vani..."

"Normalno kad ste nesposobni."

"Super ste, nema na čemu. Sezona počinje za par dana i kao i obično nemamo pojma kako započeti sezonu i s kim."
Ključne riječi
Hajduk Ante Rebić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!