Kad Brač trči, pliva i slavi: Outdoor Weekend oduševio sudionike iz cijelog svijeta

Više od 290 sudionika iz 14 zemalja svijeta, dvije sportske discipline, bogat gastro i glazbeni program te sjajna podrška lokalne zajednice obilježili su još jedno uspješno izdanje Brač Outdoor Weekenda, održanog 20. i 21. lipnja na otoku Braču.

Uz podršku brojnih mještana koji su bodrili natjecatelje duž staza i uz more, Brač je tijekom vikenda živio u ritmu sporta, smijeha i zajedništva, potvrđujući status jedne od najatraktivnijih outdoor manifestacija na hrvatskim otocima.

Program je započeo u subotu održavanjem Brač Run 2026, na kojem je nastupio ukupno 141 trkač na utrkama od 7,3 i 12,1 kilometara. Posebno oduševljenje među sudionicima izazvala je nova dionica staze prema Selcima koja je, uz prve prave ljetne temperature, predstavljala ozbiljan izazov i za najspremnije natjecatelje.

Trkači su tijekom utrke uživali u jedinstvenim prizorima bračkog krajolika – pogledu na more, kamenim suhozidima, maslinicima te mirisima borova i mediteranskog bilja koji ovu utrku čine posebnom.

Da Brač Run uistinu pripada svim generacijama, pokazale su dječje utrke koje su okupile čak 130 djece. Njihova energija, glasno navijanje roditelja i ponosni osmijesi na cilju stvorili su jednu od najljepših slika cijelog vikenda.

Najmlađi sudionici još su jednom pokazali kako sport nije samo natjecanje, već i prilika za razvoj zdravih navika, druženje i stvaranje ljubavi prema aktivnom načinu života.

Nakon sportskog dijela programa sudionike je dočekao bogat zabavni sadržaj. Za odličnu atmosferu pobrinuo se moderator Mario Valentić, dok su vrijedni kuhari iz udruge ŠKMER iz Splita pripremali mediteranske specijalitete i prezentirali bogatstvo dalmatinske gastronomije.

Večer je kulminirala nastupom popularnog benda Šo!Mazgoon koji je rasplesao okupljene i pretvorio Brač Outdoor Weekend u pravu otočku feštu.

Sportski program nastavljen je u nedjelju, 21. lipnja, plivačkom utrkom Jaglun Challenge Povlja. Ukupno 25 plivača simbolično je uplivalo u ljeto upravo na njegov prvi dan, dok je dodatnu atraktivnost programu dala SUP utrka organizirana u suradnji sa SUP Rentom.

More je tako postalo još jedna sportska pozornica na kojoj su se slavili rekreacija, aktivan život i uživanje u prirodnim ljepotama Brača.

Posebnu međunarodnu dimenziju ovogodišnjem izdanju dali su natjecatelji iz čak 14 zemalja svijeta. Među njima se posebno istaknula Venezuela kao najudaljenija zemlja iz koje su stigli sudionici, potvrđujući da glas o Brač Outdoor Weekendu odavno prelazi granice Hrvatske.

Najuspješniji natjecatelji nagrađeni su unikatnim peharima i medaljama izrađenima od bračkog kamena, koje je ručno izradio brački majstor Rade. Ove jedinstvene nagrade predstavljaju simbol otoka, uloženog truda i uspomena koje ostaju dugo nakon završetka natjecanja.

Svi sudionici dobili su bogate startne pakete i vrijedne poklone sportskih partnera manifestacije, a za sigurnost i besprijekornu organizaciju bili su zaduženi brojni partneri i volonteri.

Nikolina Tonšić, direktorica Turističke zajednice općine Selce najponosnija je kaže na zajedništvo organizatora, lokalnog stanovništva i sudionika.

- Brač Run je tijekom godina postao puno više od sportske manifestacije. Između naših mještana, volontera i trkača koji nam dolaze iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva stvorila se posebna povezanost i iskrena emocija. Upravo ta energija, zajedništvo i prijateljstva koja nastaju iz godine u godinu daju nam motivaciju da svako novo izdanje učinimo još kvalitetnijim i sadržajnijim. Već nakon završetka utrke počinju stizati pitanja o datumu sljedećeg izdanja, što nam je najbolja potvrda da su ljudi prepoznali vrijednost ovog događaja i da su uz njega stvorili lijepe uspomene. Brač Run nije samo natjecanje, već susret ljudi, emocija, prirode i autentičnog otočnog života. Upravo je ta posebna atmosfera razlog zbog kojeg se naši trkači vraćaju iz godine u godinu, a nama predstavlja najveću nagradu i poticaj za daljnji razvoj manifestacije.

U realizaciji događaja sudjelovali su DVD Selca, HGSS Brač, Hitna pomoć Brač, Općina Selca, brojni lokalni partneri te više od 20 volontera koji su svojim radom, energijom i predanošću pokazali koliko zajedništvo znači za uspjeh ovakvih manifestacija.

Brač Outdoor Weekend najavljen je i za iduću godinu, a za sve one koji su ovogodišnje izdanje propustili Nikolina Tonšić poziva da se pridruže iduće godine ili do tada uživaju u ljetnim danima na Braču.

- Brač je otok kulture i avanture. Uistinu svako Bračko mjesto ima ono nešto svoje, neku svoju posebnu priču. Sigurni smo da tko god dođe - ako mu je motiv sport, rekreacija, kultura ili povijest - svatko će pronaći tu nešto za sebe.

Brač Outdoor Weekend 2026 još je jednom pokazao kako spoj sporta, prirode, mora, gastronomije i lokalne zajednice stvara događaj koji okuplja sve generacije te na najbolji mogući način otvara ljetnu sezonu na otoku Braču.