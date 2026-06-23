Hollywoodski glumac: 'Grozim se kapitalizma jer proizvodi filmove koji zatupljuju ljude'

Na manifestaciji Slano Film Days, koja je na jadranskoj obali okupila neke od najvećih filmaša današnjice, došli smo u priliku razgovarati s američkim glumcem Peterom Sarsgaardom, čija višedesetljetna karijera obuhvaća filmove poput "Shattered Glass" koji mu je donio nominaciju za Zlatni globus, velike Hollywoodske spektakle poput "Batmana", ali i TV serije kao što su "Dopesick" i "Presumed Innocent", kojima je zaradio nominacije za nagradu Emmy.. U životu je osvojio desetke nagrada, nema naslovnice na kojoj nije bio, a privatno odaje dojam pristupačnog, dobroćudnog, iako vrlo samozatajnog čovjeka.