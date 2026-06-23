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Peter Sarsgaard

Hollywoodski glumac: 'Grozim se kapitalizma jer proizvodi filmove koji zatupljuju ljude'

Autor
Milena Zajović
23.06.2026.
u 09:19

Hollywoodski glumac Peter Sarsgaard posjetio je Slano Film Days sa suprugom Maggie Gyllenhaal i dvije kćeri. U pauzama programa, razgovarali o današnjem društvu, mačizmu i umjetnosti koja ima snagu da otvara umove

Na manifestaciji Slano Film Days, koja je na jadranskoj obali okupila neke od najvećih filmaša današnjice, došli smo u priliku razgovarati s američkim glumcem Peterom Sarsgaardom, čija višedesetljetna karijera obuhvaća filmove poput "Shattered Glass" koji mu je donio nominaciju za Zlatni globus, velike Hollywoodske spektakle poput "Batmana", ali i TV serije kao što su "Dopesick" i "Presumed Innocent", kojima je zaradio nominacije za nagradu Emmy.. U životu je osvojio desetke nagrada, nema naslovnice na kojoj nije bio, a privatno odaje dojam pristupačnog, dobroćudnog, iako vrlo samozatajnog čovjeka.

Ključne riječi
intervju umjetnost kultura aktivizam Hollywood film Slano Film Days Slano Maggie Gyllenhaal peter sarsgaard

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